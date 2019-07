Der er en risiko for, at de tre udenlandske backpackere, der er forsvundet i Australien, er blevet ofre for en seriemorder.

»Man kan ikke ignorere det faktum, at tre unge mænd med meget ens profiler er forsvundet fra to kystbyer, som ud fra australske forholder ligger meget tæt på hinanden.«

Det siger en af Australiens førende retsmedicinske psykologer Tim Watson-Munro, skriver det australiske nyhedssite News.com.

»Det er meget usandsynligt, at tre backpackere forsinder fra samme område på så kort tid, og vi ved, at seriemorderer går efter sårbare personer eller folk, man ved ikke vil blive savnet i et stykke tid.«

De tre backpackere kommer fra henholdsvis England, Frankrig og Belgien, og forsvandt henover fire måneder fra New South Wales, et populært rejsemål for backpackere fra hele verden.

To af dem, 20-årige Hugo Palmer og 21-årige Erwan Ferrieux, rejste sammen rundt i Australien, men forsvandt i februar efter et besøg i den australiske kystby Port Macquarie.

En gruppe vandrere fandt drengenes ejendele på stranden, og senere fandt man den bil, de havde lejet lidt væk fra stranden.

Ingen af de to mænd er blevet set siden.

Det australske politi meldte tidligere på ugen ud, at de havde fundet knogler på en strand på Australiens østkyst, og en DNA test af knolgerne viste, at de tilhørte Erwan Ferrieuex.

Sammen med den 21-åriges knogler fandt man også en knogle, som stammer fra en anden person, men politiet har endnu ikke kunne afgøre, om knoglen stammer fra rejsemakkeren Hugo Palmer.

Den tredje backpacker 18-årige Theo Hayes forsvandt i maj i Byron Bay, som ligger 315 kilometer fra, hvor de to 20-årige forsvandt.

Det austaliske politi siger, at de ikke har fundet nogen tegn på, at de tre forsvindinger skulle hænge sammen.