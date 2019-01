En amerikansk babysitter er blevet anholdt, efter at hun tilsyneladende dræbte en lille dreng og lod, som om drengen var i live, da hun afleverede ham til moren.

Efter af have afleveret den døde dreng gik babysitteren ud for at svømme i en svimmingpool på et lokalt hotel.

Fredag blev der rejst tiltale for mord mod den 29-årige Marissa Tietsort fra Wassau i Wisconsin, da hun mødte op i retten i Marathon County i Wisconsin.

Drengen, den to måneder gamle Benson Xiong, døde i hendes varetægt den 18. oktober sidste år. Det skriver avisen New York Post.

Denne baby på kun to måneder blev tilsyneladende dræbt af Marissa Tietsort. Foto: Facebook Vis mere Denne baby på kun to måneder blev tilsyneladende dræbt af Marissa Tietsort. Foto: Facebook

Betjentene fandt drengen liggende livløs på et bord i et vaskeri, med lemmerne stivfrosne i babystilling, mens moren prøvede på at få liv i ham.

Marissa Tietsort afleverede tilsyneladende drengen til hans mor, iført en snedragt med hatten trukket ned over ansigtet- uden at fortælle hende, at sønnen var død.

Politiet fandt moren i færd med at genoplive drengen, men han var allerede død flere timer forinden - af flere slag i hovedet.

Under et møde i retten fredag bestemte dommeren Jill Falstad, at Marissa Tietsort skal blive i arresten med en kaution på 3,26 millioner kr. Det skriver avisen Wausau Daily Herald.

Hun må hverken have kontakt med sine egne fem børn - hun er gravid med det sjette - eller med offerets familie.

Tietsort kan også se frem til en sigtelse for børnemishandling, der handler om en pige på 11 måneder, som også var i hendes varetægt.

Det tilfælde stammer fra en hændelse i august sidste år, og hun blev først anholdt for det, efter den to måneder gamle dreng døde i oktober.

Da den to måneder gamle dreng blev sat af ved Tietsorts hjem om eftermiddagen den 18. oktober, var han stadigvæk i live.

Tietsort var alene i huset, da drengens mor efterlod sønnen og hans ældre bror der.

Tre timer senere kom moderen tilbage for at hente de to sønner. Den mindste dreng sad stadigvæk i bilen, med snedragtens hætte trukket ned over øjnene.

Det fik ikke moren til at reagere, for hun troede, at sønnen sov, da klokken var over ni om aftenen.

Derefter kørte moderen til et vaskeri i Wausau, hvor hun til sin skræk opdagede, at hendes to måneder gamle søn ikke trak vejret.

Marissa Tietsort fortalte politiet, at hun ikke havde slået babyen ihjel. Men at hun var klar over, at drengen var død.

Efter hun havde afleveret den døde dreng til moren gik Tietsort og hendes ven på en svømmetur på et lokalt hotels svimmingpool.