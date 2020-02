En babysitter blev onsdag anholdt i Texas, USA, for – ved et uheld – at skyde en 10-årig dreng, mens hun var ved at tage en selfie med en pistol.

Den 19-årige Caitlyn Smith er drengens tante, og hun passede ham tirsdag aften i en lejlighed i Houston, da hun fandt våbnet.

Hun begyndte at posere med det, rapporterer CNN, og pludselig gik pistolen af.

Skuddet ramte drengen i maven. Det skriver New York Post.

Han blev straks kørt på hospitalet og lagt på operationsbordet.

Selv om han var i kritisk tilstand onsdag, regner man med, at han vil komme sig fuldt ud, tweetede Ed Gonzalez, der er sherif i Harris County.

Caitlyn Smith er efterfølgende blevet fængslet, sigtet for at kvæste et barn alvorligt.

Fredag skal hun for retten.

»Pistoler er farlige våben, så man skal passe på og sikre sig mod den slags,« udtaler politibetjenten Thomas Gilliland.

»At tage selfier er ikke det bedste at gøre.«