En elefantunge kom på afveje og endte i bunden af en brønd.

Da en flok elefanter var i gang med at passere et område i det sydøstlige Odisha i Indien midt om natten, kom en lille elefantunge lidt for langt væk fra flokken.

For midt i mørket var ungen så uheldig, at den faldt langt ned i en brønd. Den havde derfor brug for mere end en hjælpende hånd for at komme op igen.

Det skriver Reuters.

Se redningsaktionen i videoen.

»Vi gik hurtigt i gang med en redningsaktion og formåede at få flyttet elefantungen væk fra brønden,« siger Rabi Narayan Mohanty, skovranger i Deuli, Indien.

Både skovrangers og brandfolk kom elefantungen til undsætning, og reddet den op af brønden. Her måtte de bruge reb for at få den vristet fri fra brøndens gab.

Mens redningsarbejdet stod på, var der mange af områdets beboere, der så med fra sidelinjen.

Elefanten er et helligt dyr i Indien, men dens hellige status kan ikke altid redde dem fra ulykker.