Billeder af en babyelefant, der bevidst udsættes for smerte med såkaldte bullhooks, før den bliver gammel nok til at optræde for turister i Thailand; det er ikke det, man normalt forbinder med de store dyr.

Alligevel er en optagelse, taget med skjult kamera sidste år, blevet offentliggjort af dyrerettighedsorganisationen World Animal Protection.

Den engelske organisation har offentliggjort optagelserne i håbet om, at det kan være med til at stoppe praksissen med at gøre dyrene ondt.

Billederne viser, hvad de siger er en tvungen adskillelse af en toårig elefant fra dens mor.

Kalven bliver holdt i et lille område, der kendes som en 'crush box'. Der bliver den holdt fast med kæder og reb i dagevis – mens den forgæves forsøger at slippe fri.

Elefantkalvene bliver slået med en bullhook – en lang stang med en skarp metalende. Det instrument bliver brugt i opdragelsen, så elefanten forstår de mest almindelige kommandoer.

Thailand har omkring 3.000 dresserede elefanter, der allesammen arbejdede i turistindustrien. De plejede at blive brugt til at ride på eller lave tricks for turisterne.

Forskellige dyreværnsorganisationer har længe gjort opmærksom på, at elefanterne lider i turistindustrien. Og nu må det være slut.

»Vi er nødt til at sikre os, at dette er den sidste generation af elefanter, der bliver udnyttet til kommerciel turisme,« siger Jan Schmidt-Burbach, der er vildtveterinær, til nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke blevet offentliggjort, hvor billederne af elefanterne er blevet optaget.