I flere lande ventes færre småfolk at komme til verden næste år som følge af coronapandemien.

Flere dage derhjemme og mere tid til lagengymnastik.

Scenen var sat til, at flere ville blive gravide som følge af coronapandemiens nedlukning.

Men det ser ikke ud til, at de hjemsendte par har brugt så meget tid under dynerne som forventet.

Flere steder i verden tegner det til, at der tværtimod bliver født færre børn næste år.

I eksempelvis Italien kan fødselstallet falde til 393.000 i 2021. I fjor blev der født 420.000 børn ifølge det italienske statistikbureau Istat.

- Klimaet med frygt og uvished såvel som økonomiske problemer, som er skabt af nylige omstændigheder, vil påvirke italienske pars fertilitet negativt, har Istat-chefen, Gian Carlo Blangiardo, udtalt ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Spanien forventes der heller ikke at blive ekstra travlt på fødegangene til næste år.

Her var fødselsraten allerede faldende, inden verden blev bekendt med corona.

- Det er rimeligt sikkert at spille på, at der vil være færre fødsler næste år. Muligvis bliver faldet mere stejlt, end det ville have været uden corona, og tendensen vil sandsynligvis fortsætte årene efter, siger Alejandro Macarron, demograf ved CEU-Universitetet i Madrid, til nyhedsbureauet Reuters.

Heller ikke i Danmark har man kunnet registrere, at der vil komme flere børn til verden som følge af nedlukningen.

En rundringning foretaget af Ritzau i sensommeren til landets store fødesteder kunne ikke bekræfte en stigning i antallet af gravide.

Til februar ventes Danmarks Statistik at komme med tallet for den samlede fertilitet i 2020.

Det vil dog ikke kunne give mange indikationer på, om coronaen har medført et babyboom, da størstedelen af de babyer, som er blevet undfanget under udbruddet, først vil komme til verden i 2021.

I hvert fald hvis man regner fra marts og frem.

I USA tyder det heller ikke på, at befolkningen har haft travlt med at udvide familien.

En rapport fra juni fra den amerikanske tænketank Brookings Institution anslog, at antallet af fødsler i USA kan falde med mellem 300.000 og 500.000 i 2021.

Brookings pegede blandt andet på, at coronakrisen har medført enorme økonomiske tab, uvished og utryghed. Det er ifølge tænketanken årsag til det faldende fødselstal.

/ritzau/