I Florida er man blevet så træt af hjemløse på gaderne, at man nu vil spille børnesange for at skræmme dem væk fra offentlige områder.

At afspille den ekstremt populære børnesang 'Baby-shark' på repeat i timevis er nok noget, de fleste gerne vil slippe for.

Det er ikke desto mindre det, man nu vil gøre i West Palm Beach i Florida, skriver BBC.

Byens strandpromenade er nemlig plaget af, at byens mange hjemløse efterlader afføring i området, og det er ubehageligt for de mennesker, der færdes i området.

Valget af børnesang til formålet er faldet på 'baby-shark' og 'Raining Tacos', og der ligger store overvejelser bag den beslutning:

»Sangene er valgt, fordi de er meget frustrerende at lytte til igen og igen,« siger borgmester Keith James.

Rettighedsforkæmpere for hjemløse siger dog, at det er decideret ondskabsfuldt at bruge børnesange til at skræmme de hjemløse væk.

»Der er tale om mennesker, som i forvejen er desperate, og dette er et forsøg på at gøre deres liv endnu sværere,« udtaler Maria Foscarins, direktør for National Law Center on Homelessness and Poverty, og fortsætter:

»At skræmme dem væk med musik på den måde er umenneskeligt og virkelig chokerende.«

Det er ikke første gang, at man bruger musik som skræmmeredskab i USA.

Tidligere brugte man i Florida klassisk musik til at skræmme hjemløse væk.

Metoden viste sig dog at være ret ineffektiv, fordi de hjemløse viste sig at elske at lytte til musikken.