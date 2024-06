Svøbt ind i et tæppe blev et lille spædbarn fundet efterladt i en park for syv år siden.

To år senere blev endnu en lille baby fundet i samme område. Og i begyndelsen af året blev en tredje opdaget.

Det opsigtsvækkende mysterium om de tre efterladte spædbarn har spredt sig vidt og bredt den seneste tid i Storbritannien.

Og det er ikke blevet mindre, efter politiet har foretaget en dna-test.

For den har vist, at de tre efterladte børn alle er helsøskende.

Det oplyser Metropolitan Police i London i en pressemeddelelse, hvor man for første gang løfter sløret for, at der er en forbindelse mellem børnene.

»Vi forstår den store offentlige interesse, der vil komme efter ophævelsen af de restriktioner, der gør det muligt at rapportere disse oplysninger,« forklarer politiinspektør Jamie Humm fra North East Command Unit.

Den første baby – en dreng – blev fundet i en park nær Balaam Street i Newham, der ligger i det østlige London, om morgenen den 17. september 2017.

Han blev siden omtalt som Harry.

To år senere blev hans lillesøster, kaldet Roman, fundet af hundeluftere i kulden på en lille legeplads på Roman Road om aftenen den 31. januar.

En dna-test slog efterfølgende fast, at de to er søskende.

Politiet har siden fundene af de to forsøgt at finde frem til deres forældre – men uden held.

Nu står det klart, at et tredje spædbarn, der ligeledes blev fundet i Newham, også hører til familien.

Om aftenen den 18. januar fandt en tilfældig borger, som var ude at lufte sin hund, en nyfødt baby – en lille pige, der omtales som Elsa – i en indkøbspose, hvor hun var svøbt i et håndklæde.

En yderligere dna-test slog i april fast, at den lille pige er søster til de to andre.

»Vi har arbejdet døgnet rundt i hver af disse tre sager for at identificere forældrene – indtil videre uden held,« lyder det fra politiinspektør Jamie Humm.

»Vi har også været nødt til at være opmærksomme på de følsomme forhold, der eksisterer, nu hvor alle børnene er i pleje. Deres velfærd, herunder deres privatliv, er altafgørende.«

Ifølge dokumenter fra familieretten havde baby Elsa stadig sin navlestreng, da hun blev fundet, ligesom hun var ekstremt kold, og lægerne vurderede, at hun var blevet født blot en time tidligere. Det skriver BBC.

Selvom børnene omtales som Harry, Roman og Elsa, har de alle tre fået andre navne.

De to ældste er ifølge BBC blevet adopteret, mens lille Elsa fortsat er i familiepleje.

»Vi fortsætter med at efterforske og vil overveje de næste skridt i vores efterforskning,« forklarer Jamie Humm.