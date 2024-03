Et spædbarn er dræbt i angreb, som beskadigede omkring 30 bygninger i Kharkiv-regionen i Ukraine.

Et to måneder gammelt spædbarn er blevet dræbt i et russisk angreb i Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine natten til tirsdag.

Det oplyser guvernøren i Kharkiv og ukrainsk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Omkring klokken 02.30 blev et hotel med tre etager ødelagt i Zolotsjiv som følge af to angreb med S-300-missiler, siger guvernør Oleh Synegubov.

Byen Zolotsjiv ligger 20 kilometer fra Ukraines grænse til Rusland.

Omkring 30 bygninger blev beskadiget i angrebet. Foruden et hotel gik det blandt andet ud over en café og flere apoteker.

Foruden spædbarnet blev tre personer såret i angrebet. Én af de sårede er barnets mor.

- Tre kvinder på 21, 28 og 39 år er bragt til et hospital med sår fra eksplosionen og granatsplinter. Blandt dem er moren til det barn, der blev dræbt, siger Synegubov ifølge nyhedsbureauet dpa.

Guvernøren melder også om artilleri- og granatangreb mod omkring 20 andre landsbyer i området. Der har også været luftangreb, tilføjer han.

De ramte landsbyer ligger i Kupjansk-området, hvor russiske styrker gennem noget tid er rykket frem fra øst.

Kharkiv-regionen har jævnligt været udsat for russiske angreb, siden Ukraines militær genvandt kontrollen med en stor del af regionen under en modoffensiv mod de russiske styrker i efteråret 2022.

Krigen i Ukraine har snart varet i to år. Rusland invaderede sit naboland 24. februar 2022.

