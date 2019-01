En stor politiaktion er tirsdag eftermiddag i gang i det sydvestlige Sverige, hvor en pige på bare et halvt år er forsvundet udenfor en daginstitution i byen Säve nord for Göteborg.

Politiet betegner sagen som en kidnapning.

Det skriver flere svenske aviser. Blandt dem Aftonbladet og Expressen.

»En efterforskning om en formodet kidnapning er gået i gang,« siger politiets talsperson, Peter Adlersson til pressen.

Politiet har indledt en storstilet politiaktion i en sand menneskejagt og søger lige nu efter barnet med talrige patruljer, hunde og helikopter.

»Vi har gang i en kæmpe eftersøgning, og vi har også kontaktet rytteriet for at få politihestene i aktion. Vi har efterlyst barnet over hele byen og også orienteret offentlig transport og taxaer,« siger han.

Episoden fandt sted kort efter klokken 14 tirsdag eftermiddag, da en mor skulle hente et barn i en børnehave.

»I forbindelse med, at hun skulle hente sit andet barn, efterlader hun vognen udenfor og er væk i fem til ti minutter. Da hun kom ud, var vognen og barnet væk,« siger Peter Adlersson.

Barnets far er underrettet om hændelsen og på vej til stedet.

Den lille pige var klædt i lyserød flyverdragt, en strikket, grå hue. Hun sad i en sort tvillinge-barnevogn.

»Et barn i barnevogn forsvinder ikke af sig selv, og vi har ingen trussel mod denne familie. Der er ingen konflikter, så vidt vi ved,« siger politiets pressetalsmand.