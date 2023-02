Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En syv måneder gammel baby er blevet fundet i den jordskælvsramte by Hatay i Tyrkiet.

Babyen havde ligget overdænget af murbrokker i hele 140 timer, før redningsfolkene fandt frem til den, skriver det tyrkiske statsstyrede medie TRT Haber, der også deler en video af redningsaktionen.

Angiveligt var det babyens gråd, der ledte redderne på sporet.

Hatay er et af epicentrene for de voldsomme jordskælv, der mandag især gik hårdt udover det sydlige Tyrkiet og Syrien og indtil videre anslås at have dræbt næsten 30.000 mennesker i de to lande.

Jordskælvene har jævnet adskillige bygninger med jorden og efterladt mange mennesker hjemløse.

I den forbindelse har mange i landet kritiseret, at myndighederne har været for lang tid om at nå frem med nødhjælp til de berørte områder, hvor flere indbyggere har mistet deres hjem og brugt dagene på at lede efter deres pårørende blandt murbrokker.

Fredag sagde B.T.'s korrespondent i Tyrkiet, Jacob Illeborg, at der tre dage efter jordskælvene var steder, der endnu ikke havde set skyggen af nødhjælp.

Han påpegede i den sammenhæng, at præsident Erdogans håndtering af katastrofen kan få alvorlige konsekvenser for hans embede, når befolkningen om blot tre måneder skal til valgurnerne.