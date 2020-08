En nyfødt baby er blevet fundet død i den engelske by Bradford. Det skriver den britiske avis The Sun.

Barnet var svøbt i et lyserødt strandhåndklæde med et billede af den spanske ferieø Fuerteventura.

Det rystende og tragiske fund blev gjort på en genbrugsstation ved Bowling Back Lane, hvor babyen tilsyneladende er blevet efterladt.

En ambulance blev tilkaldt, men det var desværre for sent at redde babyens liv.

West Yorkshire Police forsøger nu at lokalisere babyens mor for at finde ud af, hvorfor babyen er blevet efterladt. Politiet finder det sandsynligt, at moren kommer fra lokalområdet.

»Vi opfordrer moren eller venner af moren til at ringe til politiet,« lyder det i en udtalelse.

I håb om at finde frem til vidner har politiet offentliggjort et billede af et håndklæde magen til det, babyen var svøbt i. Der er tale et lyserødt håndklæde med Fuerteventura afbilledet i gult sammen med fisk, søheste og palmetræer.

Det er desværre ikke helt ualmindeligt, at spædbørn bliver efterladt af deres mødre. I 2016 blev et spædbarn på tilsvarende vis fundet i en skraldeskakt i Bagsværd, men i den sag blev fundet heldigvis gjort i tide, så babyen stadig var i live.