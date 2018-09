Han var blot syv måneder gammel, da han i 1986 blev kidnappet fra sit hjem i Colorado Springs i USA. Nu har en mand meldt sig til politiet. Er han den forsvundne Christopher Abeyta?

Det lyder næsten for godt til at være sandt - og det er den måske også - historien fra den bjergrige stat i det amerikanske Midtvesten.

En sommermorgen i juli 1986 blev babyen Christopher hevet op af sin seng og bortført. Siden har ingen set ham, og hans sag har løbende været omtalt i de lokale medier i de mellemliggende år.

Hans egen far og mor har været blandt de mistænkte. Forældrene havde ægteskablige problemer og havde haft et skænderi aftenen før, han forsvandt. Moderen klarede ikke en løgndetektor, men alligevel frafaldt anklagerne mod både hende og faderen. Også en kvinde, som angiveligt skulle have været faderens elskerinde, blev mistænkt i sagen. Heller ikke hun blev dømt for noget.

Christopher Abeyta forsvandt sporløst fra sin vugge, da han var bare syv måneder gammel. Hans mor deler nu sit sidste døende ønske. Foto: National Center for Missing & Exploited Children Vis mere Christopher Abeyta forsvandt sporløst fra sin vugge, da han var bare syv måneder gammel. Hans mor deler nu sit sidste døende ønske. Foto: National Center for Missing & Exploited Children

En dusør på over seks millioner kroner er udlovet i sagen, og nu er der dukket en ung mand op, som hævder, at han er den forsvundne dreng.

Det giver familien nyt håb om at få afsluttet et 32 årigt langt mareridt.

Hans mor - Bernice Abeyta - døde sidste år af kræft. Hendes sidste ønske var at finde sønnen, men hun gik altså i graven uden at vide, hvad der skete med hendes søn.

Flere ting ved den mand, der nu har meldt sig, får de pårørende til at tro på, at han kan være Christopher. Han er blandt andet i besiddelse af billeder af sig selv som barn, som ligner den syv måneder gamle dreng, da han forsvandt.

Billedet er fra lige efter fødslen af Christopher, hvor moderen Bernice Abeyta holder ham for første gang. Foto: Privatfoto fra Facebook Vis mere Billedet er fra lige efter fødslen af Christopher, hvor moderen Bernice Abeyta holder ham for første gang. Foto: Privatfoto fra Facebook

Søsteren Denise Alvez mener, at mandens historie er så god, at den fortjener at bliver efterforsket nærmere. Politiet er derimod ikke overbeviste, siger den lokale avis The Colorado Springs Gazette.

»Desværre ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at være troværdig information, men ikke desto mindre så arbejder vi på at få det bekræftet,« siger efterforsker Jeff Jensen, som har speciale i gamle forsvindingssager.

Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvorfor man ikke er lige så optimistiske som familien.

Tre gange tidligere har hans søskende været overbeviste om, at de havde fundet ham.