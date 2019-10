En bedstefar, som ifølge politiet gav slip på sit barnebarn på bare 18 måneder fra 11. dæk på et krydstogtskib, er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Barnet, der hedder Chloe Wiegand, faldt ned fra skibet Freedom of the Seas - der er verdens næststørste krydstogtskib - men det lå til land i San Juan i Puerto Rico i juli.

Mandag besluttede en dommer, at hendes farfar, Salvatore Anello, skulle arresteres. Det skriver Sky News.

Beslutningen blev taget efter at sagens anklagere havde afleveret deres beviser og sagde, at barnet faldt, da han løftede hende op til et åbent vindue.

Krydstogtskibet Freedom of the Seas er verdens andet største. Foto: DON EMMERT/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Krydstogtskibet Freedom of the Seas er verdens andet største. Foto: DON EMMERT/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Familiens advokat siger derimod, at den lille pige selv havde bedt bedstefaren om at løfte hende op, så hun kunne slå på glasset i børnenes legerum.

Han gav skibets ejer - Royal Caribbean Cruises - skylden for at lade vinduet stå åbent. Det skulle have været lukket, mener han.

Salvatore Anello bliver tilbageholdt med en kaution på 540.000 danske kroner. Han skal møde for retten den 20. november.

I første omgang troede man, at Chloe slap hans hænder. Men advokaten Michael Winkleman siger, at den historie ikke er holder vand.

»Bedstefaderen giver ikke slip på barnet - barnet falder på grund af en åben glassvindue, som skulle være lukket forsvarligt,« siger advokaten i en udtalelse.

»Chloe ville banke på glasset, ligeom hun altid gjorde til sine ældre brødres hockeyspil. Hendes bedstefar troede at der var glas, ligesom der var alle andre steder.

Men der var intet, og hun forsvandt på et øjeblik.«

Politiet sagde dengang at Anello var under efterforskning.

Familien kommer fra South Bend, Indiana, USA, hvor faderen, Alan Wiegand, er politibetjent.