En baby mistede tirsdag på tragisk vis livet i Portugal.

Den blot 10 måneder gamle pige døde i en brandvarm bil, fordi hendes far angiveligt havde glemt hende.

Det skriver den portugisiske avis, Correio Manha.

Pigens far, der ifølge mediet underviser på et universitet nær hovedstaden Lissabon, glemte at aflevere pigen i vuggestue, inden han gik på arbejde.

Da han opdagede sin fejl, var det for sent.

Pigens liv stod ikke til at redde.

De foreløbige oplysninger tyder på, at pigen var faldet i søvn, og at faderen derfor simpelthen glemte, at hun var med i bilen.

Tirsdag var temperaturen i området omkring Lissabon omkring 26 grader. Det bliver anslået, at temperaturen inde i bilen har været omkring det dobbelte.