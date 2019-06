En lille pige på tre måneder fra den amerikanske stat Kansas er død efter at have tilbragt timer i en brandvarm bil. Tilsyneladende var pigens mor ved at tage sig en lur i sit eget hjem.

Det var den 11. tragedie af sin slags i USA i år, skriver New York Post.

Moderen på 44 år var ved middagstid kommet hjem med sin lille pige efter et babygilde, der blev holdt ca. 32 kilometer sydøst for Wichita.

Hun var træt og gik straks ind i sit hus for at sove – og glemte i skyndingen alt om den yngste af sine seks børn, der stadig sad i bilen.

»Hun havde været oppe flere gange i løbet af natten før. Jeg ved ikke, om det var børnenes skyld eller hvorfor, men hun havde tilsyneladende brug for en lur,« sagde sheriffen i Butler County, Kelly Herzet til tv-stationen KAKE-TV.

»Hun lagde sig ned omkring 12.30 og sov til klokken fire.«

Da hun vågnede, styrtede hun ud, men desværre var det alt for sent. Barnet var livløst på bagsædet af bilen og blev erklæret for død på stedet.

»Det er en tragedie,« siger Kelly Herzet. »En pige på bare tre måneder, der dør, det være sig i en forbrydelse eller i en bil, er stadig kun et barn.«

Nu afventer myndighederne en obduktion, der skal afgøre, præcist hvordan pigen døde.

Barnets død er det 11. tilfælde af et barn, som døde i en varm bil i 2019.

Det følger efter en rekord sidste år, hvor hele 52 dødsfald blev registreret, ifølge gruppen Kids and Cars.