Et spædbarn i Missouri i USA er omkommet efter, at barnets mor lagde det til at sove i en ovn. Det skriver The Guardian.

Mariah Thomas, som moren hedder, er nu anholdt og sigtet for at udsætte sit barn for fare.

Da det lokale politi fredag eftermiddag nåede frem til ulykkesstedet, kunne de konstatere, at den lille pige var afgået ved døden.

Et vidne har forklaret, at det hele angiveligt var en fejl. Hun havde lagt sin datter til at sove i ovnen, fordi hun forvekslede den med barnets vugge.

Det står ikke klart, hvordan den sigtede Mariah Thomas kunne forveksle de to ting.

Ovnen var angiveligt varm, da myndighederne beretter, at barnet havde brandsår som følge af behandlingen.

De lokale anklagemyndigheder har udtalt, at de stoler på, at retssystemet vil 'forholde sig passende til disse frygtelige omstændigheder'.