En dramatisk bådulykke i Budapest kan have kostet op mod 28 mennesker livet. Redningsbåde leder stadig efter savnede turister i Donau-floden.

En båd fyldt med sydkoreanere kolliderede med et stort norsk hotelskib under en sejltur på Donau-floden i Budapest onsdag aften.

Syv personer har mistet livet, syv er bragt på hospitalet og 19 er fortsat savnet, skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra ungarsk stats-tv.

Fartøjet havde været på en helt almindelig sightseeingtur med 33 sydkoreanere, inden den kæntrede.

Police special forces officers and divers are seen on a boat at the site of a ship accident, which killed several people, near Margaret Bridge on the Danube river in Budapest, Hungary, May 30, 2019. REUTERS/Antonio Bronic Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Police special forces officers and divers are seen on a boat at the site of a ship accident, which killed several people, near Margaret Bridge on the Danube river in Budapest, Hungary, May 30, 2019. REUTERS/Antonio Bronic Foto: ANTONIO BRONIC

Den norske journalist Terje Svabø var i Budapest, da ulykken skete.

»Vi bemærkede en intens dieselugt, og efterfølgende så vi en person i en redningskrans kom drivende nedad Donau,« siger han, og fortsætter:

»Derefter kom redningsveste, møbler og vragrester. Vi så desværre en død person, og så indså vi, at der var sket noget alvorligt,« siger han til norsk TV 2.

Det har regnet meget i Budapest de sidste dage. På grund af en stærk strøm kan en del savnede være trukket med langt ned af floden, hvor redningsbåde stadig eftersøger de 19 personer.

Den turistbåd, der sank, er 26 meter langt. Det skib, båden kolliderede med, ses på billedet her og er 135 meter langt og 12 meter bredt. Foto: ZOLTAN MATHE Vis mere Den turistbåd, der sank, er 26 meter langt. Det skib, båden kolliderede med, ses på billedet her og er 135 meter langt og 12 meter bredt. Foto: ZOLTAN MATHE

Men på grund af strømmen er der ifølge den ungarnske ambulancetjeneste meget lidt håb om at finde overlevende.

Den fornemmelse har Terje Svabø også.

'Den person, der klamrede sig til redningskransen og liget, vi så, flød begge hurtigt ned ad floden. Så chancen for at finde overlevende er nok ikke til stede,' siger journalisten til mediet.

Politiets talsmand forklarede til ungarnsk tv ifølge Reuters, at det kan tage adskillige dage at få hævet turbåden fra flodbunden.

Ungarsk politi har ifølge Reuters indstillet al bådtrafik på floden, mens redningsarbejdet pågår. Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Ungarsk politi har ifølge Reuters indstillet al bådtrafik på floden, mens redningsarbejdet pågår. Foto: ANTONIO BRONIC

Han kunne hverken be- eller afkræfte, om der lå druknede inde i bådens skrog.

Lokale medier kunne rapportere, at en druknet blev fundet ved Petöfi-broen, der ligger cirka tre kilometer fra ulykkesstedet.

I videoen over artiklen kan man se, at turbåden og det norske skib sejlede tæt side om side og i samme retning, da de nærmede sig broen.

Turbåden så herefter ud til at dreje lidt mod venstre og nok til at komme ind i hotelskibets sejlbane. Her sker så kollisionen, og efter syv sekunder sank turbåden.