Brett Kavanaugh er ikke egnet til at sidde som dommer i USAs Højesteret.

Sådan siger over 1.200 af USAs ledende advokater og juridiske professorer (bl.a. fra Yale og Columbia University) og USAs største kirkeorganisation National Council of Churches (NCC) på vegne af deres knap 50 millioner medlemmer.

Og kirkens og kollegaernes mening om Kavanaughs egnethed som højesteretsdommer har intet med sex-anklagerne fra Dr. Christine Blaset Ford at gøre.

Således skriver CCN bl.a. på deres hjemmeside:

»Med sin optræden foran Senatets retsudvalg har Dommer Kavanaugh udvist en ekstrem partiskhed og mangel på respekt overfor visse medlemmer af udvalget og derved demonstreret, at han hverken har det temperament eller den karakter, som er vigtig for et medlem af den højeste domstol i vores land.«

Om deres begrundelse skriver de mange juridiske eksperter, advokater og jura-professorer:

»Vi har alle forskellige meninger om Dommer Kvanaughs øvrige kvalifikationer. Men som juridiske professorer er vi enige om én ting: Vi mener ikke, at Brett Kavanaugh har udvist den uafhængighed og det juridiske temperament, der skal til for at tjene på landets højeste juridiske instans, Højesteret.«

Lige nu gennemlæser de 100 medlemmer af USAs Senat resultatet af FBIs seneste undersøgelse af Dr. Christine Blasey Fords voldtægts-anklager imod Donald Trumps kandidat til højesteret.

Langt de fleste senatorer har allerede besluttet sig for, hvorvidt de vil stemme for eller imod Kavanaughs livslange udnævnelse som højesteretsdommer. Men tre republikanske medlemmer og to demokratiske senatsmedlemmer er angiveligt stadig 'på vippen'.