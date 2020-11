Joe Biden modtager lykønskninger fra både Israels premierminister og PLO's leder oven på valgsejren.

Israels premierminister og præsidenten for det palæstinensiske selvstyre har begge søndag morgen ønsket Joe Biden tillykke med, at han nu er valgt som USA's kommende præsident.

- Joe, vi har haft et langt og varmt venskab i snart 40 år, og jeg kender dig som en god ven af Israel, skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på Twitter.

Han ønsker samtidig også den kommende vicepræsident Kamala Harris tillykke og ser frem til samarbejdet med dem begge.

- Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer begge, så vi kan forstærke den specielle alliance mellem USA og Israel yderligere.

PLO-lederen Mahmoud Abbas, der er præsident for det palæstinensiske selvstyre, ser ligeledes frem til samarbejdet med Joe Biden og hans administration.

Det siger han i en meddelelse ifølge Reuters, hvor han også ønsker Joe Biden og Kamala Harris tillykke med sejren.

- Jeg ser frem til at arbejde sammen med den valgte præsident og hans administration til at styrke relationerne mellem Palæstina og USA og til at opnå frihed, selvstændighed, retfærdighed og værdighed for vores folk.

- Samt at arbejde for fred, stabilitet og sikkerhed for alle i vores region og verden, siger Mahmoud Abbas ifølge Reuters.

Mahmoud Abbas droppede al samarbejde med Donald Trump efter præsidenten anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede ambassaden dertil.

Israels premierminister har haft et tæt samarbejde med Donald Trump, og i et andet tweet takker Benjamin Netanyahu præsidenten for venskabet.

- Tak for det venskab du har vist Israel og mig personligt, for at anerkende Jerusalem og Golan, for at stå op mod Iran, for fredsaftalerne og for at bringe den amerikansk-israelske alliance til usete højder, skriver han på Twitter.

Donalds Trumps anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad skabte stor udenrigspolitisk debat. Det samme gjorde Trumps anerkendelse af Israels suverænitet over Golanhøjderne i 2019.

Israels annektering af Golanhøjderne, der adskiller landet fra Syrien, er aldrig blevet internationalt anerkendt.

Donald Trump har ligeledes trukket USA ud af atomaftalen med Iran og indført skrappe sanktioner mod landet, der er i konflikt med Israel.

Senest var Donald Trump i oktober med til at forhandle en fredsaftale på plads mellem Israel og Sudan.

Tidligere på året har han også været en del af israelske fredsaftaler med De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain.

Aftalerne mødte stor modstand fra Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

