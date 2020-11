Der er afgivet over 145 millioner stemmer ved præsidentvalget. Det er rekordmange, og tallet stiger fortsat.

Både Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, og den nuværende republikanske præsident, Donald Trump, har overgået den hidtidige rekord for flest stemmer ved et præsidentvalg.

Det skriver det amerikanske medie NPR på baggrund af opgørelser over antallet af optalte stemmer.

Fredag eftermiddag dansk tid er status, at 73,5 millioner amerikanere har stemt på Joe Biden, mens 69,6 millioner har givet Trump deres stemme.

Dermed overgår de begge den rekord, som demokratiske Barack Obama satte i 2008, da han første gang blev valg som præsident. Dengang fik han 69,5 millioner stemmer.

I alt er det afgivet over 145 millioner stemmer ved præsidentvalget i 2020, som fredag eftermiddag dansk tid endnu ikke er afgjort, selv om det tipper Bidens vej.

Det er det højeste antal stemmer ved et præsidentvalg nogensinde ifølge NPR. Og tallet fortsætter med at stige, i takt med at flere stemmer bliver optalt.

I Californien, den mest folkerige stat i USA, er der ifølge NPR's opgørelse optalt 13 millioner stemmer. Men det udgør kun 66 procent af det samlede forventede antal stemmer fra staten.

Samme billede gør sig gældende i flere andre stater som New Jersey, New York og Texas. Derfor er der fortsat millioner af stemmer, som endnu ikke er opgjort, hvorfor tallene vil fortsætte med at stige.

En del af forklaringen på de mange stemmer er, at omkring 100 millioner amerikanere stemte på forhånd via eksempelvis brevstemmer. Det er langt flere end normalt.

Mange har været bekymrede for, at de skulle stå i kø ved valgstederne på valgdagen og bevæge sig rundt i overfyldte valglokaler. Med fare for at blive smittet med covid-19.

De mange forhåndsstemmer er også en del af forklaringen på, hvorfor resultatet af præsidentvalget trækker ud.

Ifølge beregninger fra Election Project, som University of Florida står bag, har 160 millioner amerikanere stemt ved præsidentvalget.

Det svarer til en valgdeltagelse på 66,9 procent. Det er det højeste siden år 1900.

/ritzau/