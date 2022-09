Lyt til artiklen

Fem mennesker har mistet livet i New Zealand efter, at en båd med fugleentusiaster kæntrede.

Det skriver tv-stationen RNZ.

Ifølge mediet har båden muligvis kollideret med en hval. Det er dog endnu ikke bekræftet, hvad det rent faktisk var, båden stødte på.

Episoden fandt sted i havet ud for byen Kaikōura i området Goose Bay.

Five dead, six rescued after boat overturns in Kaikōurahttps://t.co/R1OaWPaKH4 pic.twitter.com/Tr14u8ObI2 — 1News (@1NewsNZ) September 10, 2022

Der var 11 personer om bord – ifølge tv-stationen alle kvindelige fugleentusiaster.

Trods en omfattende redningsaktion var der fem mennesker, som det ikke lykkedes at redde.

Borgmester i Kaikōura forklarer til RNZ, hvorfor man mener, at båden har ramt en hval.

»Vi har en opadvendt båd væltet af en hval, der kom nedenfra efter det, vi kan forstå.«

Havde båden ramt en træstamme, ville båden have fået et hul i stedet for at kæntre.