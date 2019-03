Smuglere i en båd ud for Malaysia blev stoppet med mere end 3.300 truede havskildpadder ombord, siger embedsmænd i landet.

Fangsten blev gjort i onsdags, og det er blot et lille skridt i kampen for at komme det illegale salg af vilde dyr til livs.

Malaysia er blevet et transitland for handlen med truede dyrearter, og for bare to uger siden fangede toldvæsenet 30 tons skældyr.

De to uidentificerede smuglere blev stoppet lige efter midnat. Det skriver Channel News Asia.

En hel flok konfiskerede grise-skildpadder i Hong Kong. Foto: LAURENT FIEVET Vis mere En hel flok konfiskerede grise-skildpadder i Hong Kong. Foto: LAURENT FIEVET

»Syv pakker med i alt 3.300 skildpadder var formentlig bragt ind i Malaysia med salg for øje,« siger Mohammad Othman fra kystvagten.

De beslaglagte skildpadder vurderes at være 242.000 kroner værd, men Othman sagde ikke, hvilket land smuglerne kom fra.

Skildpadderne er identificeret som Ny Guinea-flodskildpadder. Det er en ferskvandsart, der er klassificeret som truet og lever i Indonesiens Papua og Papua Ny Guinea og i det nordlige Australien.

Der er masser af købere til netop denne art af havskildpadder i Singapore og Kina, hvor de sælges som eksotiske kæledyr. De kan også ende deres dage på et fødevaremarked.