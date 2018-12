Italien og Malta lukker havnene for et redningsskib, der har reddet over 300 migranter ud for Libyens kyst.

Hundredvis af migranter, der er blevet reddet ud for Libyens kyst, risikerer at skulle tilbringe de kommende dage til havs.

Italien har lørdag lukket sine havne for et redningsfartøj fra den spanske hjælpeorganisation Proactiva Open Arms.

Italiens indvandringskritiske indenrigsminister, Matteo Salvini, oplyser, at NGO'en har bedt om lov til at lade de mange mænd, kvinder og børn komme i land i Italien.

- Mit svar er tydeligt: de italienske havne er lukket, skriver Salvini på Twitter.

- For menneskehandlerne og for dem, der hjælper dem, er det slut med løjerne.

På forhånd har Malta afvist at tage imod migranterne. Men en maltesisk helikopter har hentet en kvinde og hendes baby, der blev født på en strand i Libyen, oplyser Proactiva Open Arms.

Båden fortsætter med 311 mennesker om bord, men har brug for forsyninger, skriver NGO'en på Twitter.

Organisationen har også postet en video af nogle af de migranter, der er blevet reddet "fra en sikker død på havet".

- Hvis I kunne mærke kulden på disse billeder, ville det være nemmere at forstå, hvorfor det haster, skriver Proactiva Open Arms.

- Dette er ikke jul, tilføjer organisationen.

Lørdag aften har Spanien givet lov til, at redningsfartøjet sejler ind i spansk farvand.

Den spanske regering meddeler, at "på grund af afvisning eller manglende svar fra den nærmeste havn", har den spanske kystvagt givet grønt lys for, at skibet kan sejle til Spanien.

- Det vil være mange og vanskelige dage at sejle, men vi har en sikker havn, skriver Proactiva Open Arms på Twitter.

