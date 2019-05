En flodbåd er kæntret i floden Donau i Budapest - mindst tre mennesker er druknet.

Det oplyser ungarsk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Reuters sent onsdag aften.

Ifølge det ungarske medie Index.hu er der tale om en turistbåd.

Redningsfolk er massivt til stede nær ulykkesstedet, som er tæt på det ungarske parlament.

I alt 34 mennesker var om bord på båden. Nogle er blevet reddet, 16 savnes stadig og indtil videre er tre altså bekræftet omkommet.

Eftersøgningen bliver besværliggjort af det faktum, at det regner voldsomt, skriver Index.hu.

Ejeren af båden har over for det ungarnske medie bekræftet, at båden er sunket.

Båden bliver på firmaets hjemmeside beskrevet som 'et af de mindste medlemmer af flåden', og som en 'fantastisk venue for sightseing-cruises og mindre familie-fester.'

Skibet har to dæk og plads til 60 mennesker - 45 i forbindelse med sightseeing-ture.

Ifølge Reuters skyldes kæntringen, at båden blev ramt af en anden turistbåd, hvorefter den ramte båd vendte bunden i vejret.

Donau er præget af kraftige strømme efter regnvejr i Budapest, skriver nyhedsbureauet.

Opdateres...