De kan ikke lide Donald Trump i Tennessee. De ELSKER Donald Trump i Tennessee. Og Hvis nogen stadig skulle være i tvivl, så handler midtvejsvalget på tirsdag næsten ene og alene om USAs 45. præsident Donald J. Trump.

Selvfølgelig er det diverse senatorer, guvernører og medlemmer af Repræsentanternes Hus, der står på stemmesedlen, når amerikanerne hver især skal afgive deres vigtige stemme. Donald Trump står først til genvalg i 2020.

Men først foran og siden indenfor i McKenzie Arena i sydstatsbyen Chattanooga var de over 14.000 ventende fans (der var ikke plads til alle) ikke et øjeblik i tvivl: Det her midtvejsvalg er mest af alt et referendum om Donald Trumps popularitet.

Og hvis den 72-årige forhenværende ejendomsmilliardær var ligeså populær i resten af USA, så ville en folkafstemninig i 2020 ikke engang være nødvendig.

»Jeg kan slet ikke udtrykke, hvor vild jeg er med Donald Trump. Og jeg glæder mig så meget til at se ham fyre den af i dag,« siger den bare 22-årige soldat Jeremy Ashley, der i dagens anledning var klædt fra top til tå i såkaldt 'Trump-gear', Trump-sokker, Trump-T-shirt, Trump-shorts og som kronen på værket, et amerikansk flag som kappe - en vaskeægte Trump-supermand.

De første gæster foran McKenzie Arena stillede sig ifølge de lokale medier klar klokken to, natten til søndag. Og da B.T. ankom lige omkring søndag middag, var køen allerede godt og vel halvanden kilometer lang.

Men humøret var højt. Selvom ventetiden var lang.

På strategisk placerede storskærme fortalte Eric Trumps kone, Laura Trump om sin svigerfars fortræffeligheder. Og når der var pause i den politiske snak, bragede klassiske rocksange som 'We Are the Champions', 'Freebird', 'Sweet Home Alabama' og Rolling Stones 'Let's Spend the Night Together' ud over den sammenstimlede Trump-skare.

Her skal der ikke så meget fortolknings til. Muren imellem USA og Mexico er angiveligt et must. Foto: Henning Høeg Vis mere Her skal der ikke så meget fortolknings til. Muren imellem USA og Mexico er angiveligt et must. Foto: Henning Høeg

Og når det blev tur til Village Peoples to disko-klassikere 'Macho Man' og 'YMCA', dansede både børn, forældre og bedsteforældre med, mens køen langsom tøffede fremad, og de heldige, allerforrest blev gelindet ind igennem de opstillede metal-detektorer.

Lidt sjovt, at vovede party-sange med stærke homoseksuelle sex-undertoner fra et af 70'ernes mest kitschede bands Village People, stadig rammer plet hos Trumps stærkt religiøse og genfødte kristne indercirkel.

Over højtaleranlægget fik vi også at vide, at ingen under nogen omstændigheder måtte lægge hånd på eventuelle mod-demontranter, der måtte snige sig med ind i de hellige haller.

Hvis en Trump-modstander således blev spottet, skulle man som Trump-fans blot slutte en cirkel omkring vedkommende, holde sine Trump-skilte i vejret og så råbe 'Trump, Trump, Trump', indtil vagterne mødte frem og kunne eskortere disse uvelkomne elementer udenfor, hvor de og deres meningsfæller havde fået tildelt en designeret plads henne omkring hjørnet.

Will fra nabostaten Georgia fik ikke solgt så mange Trump T-shirts, som han havde håbet på. »Nej, min egen er sgu ikke til salg,« fik B.T.'s udsendte at vide. Foto: Henning Høeg Vis mere Will fra nabostaten Georgia fik ikke solgt så mange Trump T-shirts, som han havde håbet på. »Nej, min egen er sgu ikke til salg,« fik B.T.'s udsendte at vide. Foto: Henning Høeg

Vel ankommet indenfor var der stadig godt fire til til showtime og fem timer til aftenens hovednavn, Donald J. Trump.

Men igen væbnede fansene sig med en imponerende tålmodighed. Og da USAs 45. præsident endelig indtog scenen var det med et smil, der fik alle eventuelle tvivlere til glemme alt om trætte fødder og lang ventetid.

»Er der noget bedre end et Trump rally,« spurgte præsidenten retorisk. Og han fortsatte:

»Hvis I vil stoppe de liberales program med høje skatter og tiltagende kriminaltet, så skal I stemme på Marsha Blackburn som jeres nye Senator.

»Demokraterne vil skære ned på militæret, de vil svække vores ordensmagt. Og de vil istandsætte en socialistisk magtovertagelse af vores sundhedssystem. Hvis I vil redde USA, så skal I stemme på republikanerne,« sagde Donald Trump, der tydeligvis solede sig i salens uforbeholdne kærlighedserklæring.

Publikum råbte både 'Build the Wall' og 'Lock her up' (om Trumps forhenværende modstander Hillary Clinton). Og efter 45 euforiske minutter takkede Donald Trump af.

Og sammen med sin vicepræsident Mike Pence og dennes kone blev Trump transporteret tilbage til sit ventende fly, der i dag mandag vil lande i bl.a. Indianapolis og Cleveland.

Og igen vil tilhængerne stå i køb og tiljuble deres præsident.