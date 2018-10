Selvom Præsident Donald Trump ikke selv er på stemmesedlen (det er han først igen i 2020), så handler det amerikanske midtvejsvalg (6. november) mest om ham.

Da Trumps vicepræsident, Mike Pence således i går mødte op for at gøre reklame for de lokale kandidater og få gang i de republikanske vælgere i den altafgørende svingstat, Michigan, var der mildest talt masse af plads på tilskuerrækkerne. Og festen var ualmindelig let at overskue.

Først var der køen.

Når Trump kommer til byen, skal man møde op i god tid. Og den højstemte kø snor sig gerne flere kilometer henover markerne eller rundt om gadehjørnerne.

Som B.T.'s udsendte har undertegnede været til dusinvis af Trump-rally'erne. Og derfor fik jeg lidt af et chok, da jeg parkerede bilen foran den lille lutthavn i Detroit-forstaden, Waterford.

Her skulle Trumps næstkommanderende, Mike Pence tale i Hangar nummer 2.

Og selvom der kun var ti minutter til 'showtime', hvor dørene skulle åbnes, ventede kun godt 50 forkølede Trump-fans i den kolde oktoberluft - Der var ikke én eneste 'Pence'-hat eller 'Pence'-T-shirt at se.

Indenfor var der tydeligvis gået panik i de lokale arrangører. Og derfor måtte vi vente i yderliger en time, mens de politiske rodierne inde i hangar'en omarrangerede stole- og scenearrangement, så det minimale fremmøde ikke så alt for pinligt ud, når bilbyens tv-stationer blændede op for transmissionen

»Ja, vi havde nok forventet flere mennesker. Men det skal da, nok blive hyggeligt,« sagde det ældre republikanske ægtepar, Tom og Luciana Knorel, der kun stået i kø i en sølle halv time.

Tom og Luciana Knorel var til deres første vælgermøde. De havde regnet med at se flere tilskuere. Ægteparret støtter den lokale kongres-kandidat Lena Epstein. Vis mere Tom og Luciana Knorel var til deres første vælgermøde. De havde regnet med at se flere tilskuere. Ægteparret støtter den lokale kongres-kandidat Lena Epstein.

»Vi har aldrig været til rally med Trump selv. Men vi regnede med, at det her ville blive ligeså godt,« siger Tom Knorel til B.T..

I ugerne op til midtvejsvalget har især de mere demokratiske-lænende medier forudset en 'demokrtisk flodbølge', der vil føre til magtskifte.

Således var der også lidt nervøsitet at spore i guvernørkandidat Bill Schuette stemme, da han som den sidste af de lokale spidser introducerede vicepræsident Mike Pence.

Modsat Donald Trump var det hverken Rolling Stones eller Elton John, der spillede over højtaleranlægget, da Mike Pence gik på scenen. Det lød mest af alt som en instumental polka.

Og selvom det begrænsede publikum gjorde deres bedste, lød bifaldet en anelse forkølet, da Trumps sidemand greb mikrofonen og slog fast:

»De tale om den blå bølge (demokraternes partifarve er blå, red.). Men de vil blive ramt af en rød væg (republikanernes partifarve, red.), når de kommer til Michigan.

'Den røde væg', svarede igen med spredt bifald. Pence heppede lidt halvhjertet på de lokale kandidater. Og små 25 minutter gik festen i opløsninig, uden vi på noget tidspunkt kom bare i nærheden af chefens 'Build the wall', 'Lock her up'- eller 'Drain the swamp'-kampråb.

Nogen Trump er ham Pence ikke.