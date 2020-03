I weekenden var B.T. med til Bernie Sanders-rally i bilbyen Detroit.

Hvis Bernie Sanders vil gøre sig håb om at slå Joe Biden og blive det demokratiske partis præsidentkandidat til november, skal den 78-årige senator bare vinde tirsdagens primærvalg i Michigan.

I 2016 vandt Bernie Sanders en kneben sejr over Hillary Clinton i Michigan. Og efter Joe Bidens succesfulde Super Tuesday, hvor den tidligere vicepræsident vandt i 10 ud af de 14 stater, anser mange Michigan for at være Sanders' sidste chance.

Og hvis det er op til de to 23-årige universitetsstuderende veninder Boushra Alshahari og Asraa Ali, så vinder Bernie Sanders igen.

Boushra og Asraa er begge 23 år og begge Bernie-fans. Foto: Henning Høeg Vis mere Boushra og Asraa er begge 23 år og begge Bernie-fans. Foto: Henning Høeg

»Bernie arbejder for dem, der har brug for det. Han vil gøre en forskel. Han vil forandre ting til det bedre.«

Sådan siger Boushra Alshahari, der ligesom sin veninde kommer fra den nærliggende forstad Dearborn. Og hun fortsætter:

»Det fungerer i Danmark, og det kan fungere her.«

Og når vi nu taler om Danmark og Sanders, så har Bernie-vælger og fagforeningsrepræsentant Kevin Dean også noget at sige om den sag:

Kevin Dean er inspireret af den danske fagforeningskultur. Foto: Henning Høeg Vis mere Kevin Dean er inspireret af den danske fagforeningskultur. Foto: Henning Høeg

»Danmark har vist, at fagforeningssystemet virker. Dét motiverer vores arbejde her. Og det giver os noget at stræbe efter,« siger den 27-årige restaurationsmedarbejder, der trods sin entusiasme indrømmer, at han er bekymret over den beskedne valgdeltagelse blandt de helt unge amerikanske vælgere.

»Hvis alle Bernies vælgere rent faktisk rejste sig fra sofaen og afgav deres stemme, så ville han med lethed vinde over Joe Biden. Men desværre tror mange fra min generation ikke på systemet. De føler ikke, at deres stemme betyder noget. Og derfor vandt Joe Biden så mange stater til Super Tuesday.«

Og selv om stemningen er høj blandt de måske 4.000 fremmødte Sanders-fans i downtown Detroit, er der langt op til Donald Trumps tilsvarende Michigan-vælgermøder, hvor et sted mellem 10.000 og 20.000 tilhængere gerne møder op.

»Jeg tror også, at det måske har noget med coronavirussen at gøre. Folk er lidt nervøse,« indskyder Sanders-fan Jayce Bixka, der for en sikkerheds skyld har iført sig beskyttelsesmaske.

Frivillig Jayce Bixka til Sanders-rally i Detroit. På coronavirus-beskyttelsesmasken står der 'ytringsfrihed' på kinesisk. Foto: Henning Høeg Vis mere Frivillig Jayce Bixka til Sanders-rally i Detroit. På coronavirus-beskyttelsesmasken står der 'ytringsfrihed' på kinesisk. Foto: Henning Høeg

Uden for TCF Center har nogle modige og varmt påklædte Donald Trump-fans taget opstilling for at demonstrere mod Bernie Sanders' 'socialisme' og samtidig mobbe de fremmødte Sanders-tilhængere.

B.T. spørger Trump-fan Tiana, der ikke vil ud med sit efternavn, hvad hun har imod socialisme. Og svaret er mildest talt interessant:

»Vi vil ikke have socialisme her, fordi den slags får folk til at tro, at de er deres egen præsident. Vi har brug for nogen, der kan vise os vej. Alle har brug for nogen, der kan tage sig af dem. Da jeg var barn, havde jeg brug for min mor. Jeg kom ikke ud af hende og sagde 'Jeg vil have socialisme',« bedyrer Tiana, der i dagens anledning er iklædt amerikansk flag og en knaldrød cowboyhat.

Herefter spørger B.T. til Bernie Sanders' smag for det danske system. Men i stedet hopper Tianas veninde ind med et overraskende indlæg: »Hvad med det faktum, at Bernie vil have små børn til at pille ved hinanden? Ja, det har han indrømmet. Det har du måske ikke hørt.«

Nogle modige Trump-fans havde taget opstilling foran Bernie-rallyet i Detroit. Foto: Henning Høeg Vis mere Nogle modige Trump-fans havde taget opstilling foran Bernie-rallyet i Detroit. Foto: Henning Høeg

Kampen fortsætter.