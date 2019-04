Liggestolene i turistparadiset Negombo er gabende tomme. De gyldne strande helt forladte.

De fleste turister forlod Negombo efter bomben sprang i St. Sebastian-kirken, men enkelte turister holder stædigt stand ved strandstolene.

Victoria Linney og Sophie Wallace - begge 26 år og fra London - nægter at lade deres ferie blive spoleret af terrorister.

»Terror kan ske alle steder. Det kan ske i London, hvilket jo er sket. Det kan ske i Paris, som det gjorde. Det sker over hele verden,« siger Victoria Linney, da B.T. møder dem under palmerne i Negombo.

Victoria Linney og Sophie Wallace fra England trodser terroren og fortsætter deres rundrejse i Sri Lanka. Foto: Nils Meilvang Vis mere Victoria Linney og Sophie Wallace fra England trodser terroren og fortsætter deres rundrejse i Sri Lanka. Foto: Nils Meilvang

Sophie Wallace ankom til Sri Lanka netop som bomberne var sprunget.

»Det er skræmmende og chokerende. Jeg troede, at Sri Lanka var et sikkert land at rejse i,« siger hun.

Veninderne overholder det udgangsforbud, myndighederne har indført, men de har tænkt sig at rejse rundt i landet som de hele tiden har planlagt.

B.T. taler også med et tysk par der fortæller, at de ikke længere forlader hotellet.

Især bomben på Shangri-La, der dræbte tre børn af den danske milliardær Anders Holck Povlsen livet, skræmmer dem.

»Sandheden er, at det lige så godt kunne være sket på vores hotel. De holdt ferie ligesom os, og nu er de den mest ulykkelige familie i verden,« siger tyskeren, der ikke vil have sit navn eller billede i B.T.

Victoria Linney afviser, at hun er mere modig end andre turister.

»Jeg er ikke modig. Jeg er bare på ferie. Jeg er heldig at være i live, så det har jeg tænkt mig at nyde,« siger hun.

På stranden går de tre sælgersker Sandra, Muriel og Marlan rundt med hver deres bundt spraglede tekstiler.

Deres job er at sælge strandsjal og nederdele til turister, men efter bomben sprang, er kunderne forsvundet.

»Normalt er der fyldt med turister her, men nu er her ingen,« siger Sandra.

Hendes mand er død og hun er eneforsørger til en handicappet datter, som ikke kan gå.

Sandra, Muriel og Marlan lever af at sælge tekstiler til turister. De frygter, at bomberne vil koste dem deres levebrød, hvis turisterne bliver væk. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sandra, Muriel og Marlan lever af at sælge tekstiler til turister. De frygter, at bomberne vil koste dem deres levebrød, hvis turisterne bliver væk. Foto: Nils Meilvang

De tre kvinder kender flere personer, der blev ramt af angrebet, blandt andet Muriels nabo, der har mistet sin arm.

Oveni i tragedien frygter de nu også at miste deres levebrød.

»Vi plejer at have en god forretning her, men nu bliver turisterne nok væk. Det frygter jeg faktisk mere, end jeg frygter bomberne,« siger Sandra.

Udenrigsministeriet har tidligere estimeret, at der befinder sig mellem 1.000 og 2.000 danskere i Sri Lanka. De fleste befinder sig på ferieresorts langt fra bomberne.

Rejsebureauet Spies samarbejder med otte hoteller i Negombo, men har lige nu ingen gæster i byen, oplyser presseansvarlig Lisbeth Nedergaard.

»Vi har fire danske gæster i Sri Lanka, som har valgt at blive på deres destination. De gæster, der har booket ferie i Sri Lanka de kommende uger, har vi tilbudt et alternativt rejsemål, og det er der nogle, der har benyttet sig af,« siger pressechef i Spise, Lisbeth Nedergaard.

Bombeangrebet mod St. Sebastian-kirken fandt sted små to kilometer fra byens hoteller.

Mindst 104 personer mistede ifølge lokale myndigheder livet, da bomben sprang og mere end 130 blev sårede.

Samlet er 359 personer blevet dræbt i de koordinerede angreb, der menes udført af en radikal islamistisk terrorgruppe.