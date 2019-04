Gaderne i den srilankanske hovedstad Colombo ligger øde hen efter søndagens bombeangreb.

»Her er en uhyggelig stemning.«

Sådan lyder det fra B.T.s udsendte journalist Jesper Vestergaard, kort efter han er ankommet til den srilankanske hovedstad.

Sammen med fotografen Nils Meilvang er han rejst til Sri Lanka for at rapportere fra et land i et sorg. En sorg som i den grad kan mærkes i gadebilledet.

Bortset fra de militærkøretøjer og soldater, der står på alle gadehjørner med ladte geværer, er den ellers så livlige bys gader nemlig fuldstændig blottet for menneskelig aktivitet.

»Det er altså en by, hvor der bor næsten 800.000 mennesker, men her til aften er ingen af de mennesker at finde på gaderne,« siger Jesper Vestergaard.

Sikkerhedsforanstaltningerne i byen bærer i høj grad præg af søndagens terrorangreb.

»Det er tydeligt, at regeringen stadig frygter, at der kan komme flere bomber her i Sri Lankas hovedstad.«

OVERBLIK: Terrorangreb i Sri Lanka Tre af Bestseller-milliardæren, Anders Holch Povlsens, fire børn er blandt de mange udenlandske dødsofre for tilsyneladende koordinerede bombeangreb i Sri Lanka. Mindst seks kraftige bomber eksploderede søndag i tre kirker og i tre femstjernede hoteller i Sri Lanka. Det blev fulgt op af yderligere to eksplosioner. Herunder et overblik over angrebene, som har dræbt mindst 290 mennesker - heraf tre danskere og mange andre udlændinge - og såret omkring 500 mennesker: * De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for hovedstaden Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa på Sri Lankas østkyst. * De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo. * Yderligere to eksplosioner ramte flere timer efter de første angreb. Den første eksplosion ramte et mindre hotel i Colombo, hvor to blev dræbt, oplyste politiet. Den anden var en selvmordsbombe, som blev udløst, da politiet ville ransage en adresse i hovedstaden. Tre politifolk blev dræbt, sagde en politikilde til AFP. * Ifølge direktøren for National Hospital i Colombo og nyhedsmedier er der også er dødsofre fra blandt andet Storbritannien, Holland, Indien, Tyrkiet, Kina, Marokko, Pakistan, USA, Japan, Bangladesh og Portugal. * Den srilankanske premierminister, Ranil Wickremesinghe, meddelte søndag, at otte personer var anholdt efter bombemassakren. Mandag er antallet af anholdte oppe på 24 ifølge politiet. * Landets forsvarsminister kaldte på et pressemøde angrebene for "terror". Han sagde videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt. * Myndighederne i Sri Lanka indførte et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Mandag er forbuddet ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester. * Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, om kommende angreb mod kendte kirker. * Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

Da B.T.s udsendte ankom til hotellet, blev de mødt af soldater og bombehunde, der gennemgik deres bagage for at sikre sig, at der ikke var noget mistænkeligt.

Derudover fik de at vide, at der er komplet udgangsforbud i byen. Det er ikke tilladt at gå ud på gaden.

»Fordi vi er journalister, fik vi dog lov til at gå lidt ned ad gaden for at se Shangri-La, som er et af de luksushoteller, der blev ramt af eksplosioner under gårsdagens terrorangreb, og hvor tre danskere mistede livet.«

B.T.s udsendte fortæller, at hotellet, der er det dyreste hotel i Colombo, er fuldstændig tømt for gæster og bevogtet på begge sider af soldater.

De fik dog påbudt at holde sig på en afstand af et par hundrede meter fra hotellet og kunne derfor kun stå på den anden side af gaden og observere det hotel, som for bare halvandet døgn siden var fuld af turister og forretningsrejsende.

Men som nu ligger øde hen.

I samme område som Shangri-La ligger de to andre luksushoteller Cinnamon Grand og Kingsbury, som også blev ramt af eksplosioner søndag.

»Der er fuldstændig spøgelsesstemning på gaden. Turistguiden beskriver området som et levende turistkvarter, men her til aften er det fuldstændig øde og dødt,« siger Jesper Vestergaard.