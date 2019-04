»The government is shit.«

Sådan lyder taxachaufførens kommentar til de bomber, der påskesøndag kostede mindst 290 personer livet.

Han fører rutineret taxaen gennem mennesketomme gader i hovedstaden Colombo.

Sri Lankas hovedstad er normalt en pulserende metropol med 6,5 millioner indbyggere.

Men efter en stribe bombeangreb har kostet mindst 290 personer livet, har myndighederne indført et totalt udgangsforbud.

De eneste mennesker, der ses i gaderne er tungt bevæbnede soldater.

De kører rundt i busser og pick-up trucks.

I Colombos hotelkvarter, hvor tre af hotellerne blev angrebet, står der soldater på hvert et gadehjørne.

Sri Lanka Hovedstaden Colombo Foto: Nils Meilvang Vis mere Sri Lanka Hovedstaden Colombo Foto: Nils Meilvang

Da taxaen nærmer sig hotellet, bliver den stoppet af en vred soldat med stjerner på skulderen.

Han må ikke køre helt op til hotellet.

I hotellets lobby er der ingen gæster - kun soldater.

De gennemsøger vores bagage med bombehunde, før vi får lov til at nærme os receptionen og tjekke ind.

Sri Lanka Hovedstaden Colombo Foto: Nils Meilvang Vis mere Sri Lanka Hovedstaden Colombo Foto: Nils Meilvang

Ikke langt derfra rejser Hotel Shangri-La sig som en uhyggelig gigant i tropenatten.

Det var på dette luksuriøse hotel - Colombos dyreste - at den danske milliardær Anders Holck Povlsen mistede sine tre børn.

Det skete ifølge et øjenvidne, da en selvmordsterrorist detonerede sin bombevest under morgenbuffeten.

Nu er hotellet tømt for gæster. Endnu en deling soldater sørger for, at vi ikke kommer nærmere end 200 meter fra indgangen.

Sri Lanka Hovedstaden Colombo Gaderne ligger øde hen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sri Lanka Hovedstaden Colombo Gaderne ligger øde hen. Foto: Nils Meilvang

Paradoksalt nok ligger Shangri-La klods op ad et militært hovedkvarter.

Nyhedsbureauet Reuters har bragt historien om, at myndighederne blev advaret om, at den islamistiske gruppe National Thawheed Jama'ut planlagde et muligt angreb mod kirker.

Men på grund af intern politisk uro nåede den information aldrig premierministeren.

Det er nok de historer, der får taxachaufføren til at sammenligne regeringen med afføring.

Han er gammel nok til at huske sidst, der sprang bomber i Colombo. Dengang var det 'De Tamilske Tigre', der stod bag.

Og selvom det nu er en anden gruppe, der skræmmer turisterne væk, ser han ikke den store forskel.

Bomber er bomber, når man er taxachauffør og lever af turisme.