»Det er totalt kaos. Politiet har fuldstændig mistet kontrollen.«

Det fortæller B.T.'s reporter i Paris, mens han løber midt i en menneskemængde på cirka 100 mennesker. Mange af dem i gule veste.

De løber fra den tåregas politiet sender imod dem.

Hvad der før har været en forholdsvis kontrolleret protest i området omkring Champs-Élysées har nu spredt sig ud over det meste af Paris.

Omkring kl 20 fortsætter optøjerne ved République. Politiet er massivt til stede, og der bruges tåregas.

A protestor puts furnitures in a fire in Paris on December 8, 2018 during a mobilisation gainst rising costs of living they blame on high taxes. Foto: ALAIN JOCARD

De franske myndigheder melder, at der er 673 anholdt i Paris, 55 tilskadekomne og tre af dem er politifolk. Protesterne har nu varet i ni timer.

»Demonstranterne er begyndt at barrikaderer gaderne med alt muligt. De bruger selv potteplanter,« fortæller B.T.'s medarbejder i Paris.

I området hvor protesterne foregik før de spredte sig, havde butikker og lignende med vinduer ud til gaden beskyttet facaden med træplader og tæpper, og folk havde kørt deres biler langt væk.

Efter at demonstranterne nu har spredt sig over et større område, har beboerne og butiksejerne ikke haft mulighed for at forberede sig.

A protestor jumps next to a fire during a "yellow vest" (gilet jaune) demonstration against rising costs of living in the Champs Elysees in Paris on December 8, 2018. Foto: ABDUL ABEISSA

Butikker bliver plyndret og biler bliver sat i brand.

Det er svært at danne sig et overblik over situationen, fortæller B.T.'s reporter. Der er brændene biler overalt, og der lyder store brag med få minutters mellemrum.

Det meste af det centrale Paris blev tidligt lørdag lukket af forud for de forventede uroligheder, der har været et varemærke for 'De Gule Veste'.

Dagens demonstration startede omkring 9.30 lørdag formiddag og har indtil videre stået på i cirka ni timer.

TOPSHOT - A protester wearing a Yellow Vest (Gilets jaunes) faces riot police during a demonstration of the 'Yellow Vests' (Gilets Jaunes) against rising costs of living on the Champs Elysees avenue in Paris on December 8, 2018. Foto: LUCAS BARIOULET

Demonstranterne protesterer mod forringede leveforhold og har som mål at fordrive præsident Emmanuel Macron fra Élysée-palæet.

Der befinder sig 8.000 politifolk i byens gader.

Sidste weekend kom det til meget voldsomme sammenstød i Paris med barrikader og biler i brand. Det var de værste uroligheder i byen siden 1960'erne.

Hvordan konflikten vil udvikle sig i løbet af aftenen vides ikke, men lige nu er der kaos.