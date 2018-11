B.T. i Ohio, USA: »Jo, vi kender godt navnene på de lokale kandidater. Men vi er, som du måske allerede har gættet, for vores præsident, Donald J. Trump. Det her valg handler om ham. Og vi vil sørge for, at hele landet og hele verden ved det. Han er vores mand - også efter valget i 2020.«

Både Mike og Dave (B.T. kender efternavnene, men de to venner vil ikke have dem i medierne) smiler over hele femøren, mens de hiver ud i deres Stars and Stripes-flag, der i dag fungerer som kapper.

Vi er med ved ét af Donald Trumps tre sidste vælgermøder før det altafgørende midtvejsvalg. Stedet er IX Center uden for den store industriby Cleveland i svingstaten Ohio.

Og selvom det kolossale kongrescenter mildest talt ikke er lokalt placeret, bliver salen stille og roligt fyldt, mens B.T. taler med de lokale Trump-fans. Over 10.000 feststemte mennesker.

Og ligesom deres meningsfæller er både Mike og Dave tændt.

»Det her er vores fjerde Trump-rally. Og der er ikke noget federe. Prøv at se dig omkring. Mærk stemningen, se smilene. Amerika er virkelig blevet 'great again'.«

Overalt summer der af aktivitet.

Om to timer vil præsidentens fly lande lige bag kongrescentret. Trump skal også nå til både Missouri og Indiana, før dagen er forbi, så derfor er det praktisk at holde festen i lufthavnen. Indenfor er hundredvis af rødkindede unge frivillige republikanere i fuld sving. Og vi ser ved selvsyn, hvordan de fans, der altid ses bag præsidenten, sorteres.

Således bliver vi venligt, men bestemt bedt om at træde til side, mens to fyre i kørestole trilles forbi, så de kan ses, når tv-kameraerne tændes. Få minutter senere har Trump-folkene spottet den obligatoriske sorte Trump-vælger (en af meget få), der for en sikkerhedsskyld er iklædt en sweatshirt med påskriften 'Blacks for Trump'.

Når præsidenten så træder ind på scenen, vil han således være indrammet af en politisk korrekt forsamling i baggrunden.

Til alles overraskelse har Trump medbragt sin ældste datter og personlige rådgiver, Ivanka Trump.

Ivanka, der næsten er lige så høj som sin far, introducerer præsidenten, mens publikum pifter, hujer og råber 'USA, USA, USA'.

Og hvis nogen skulle have været i tvivl, slår Trump næsten med det samme fast:

»Det her valg handler om mig og os, den folkebevægelse, der startede i 2015. Den folkebevægelse, der allerede har gjort USA så meget bedre. Hvis I stemmer på demokraterne, stemmer I også på et svagere militær, åbne grænser for kriminelle bandemedlemmer og en socialistisk styret sundhedssystem, hvor jeres sygesikring vil blive erstattet af bureaukrati og lange køer.«

Lokale republikanske kandidater som Jim Renacci og Mike DeWine bliver nævnt i forbifarten. Men ellers handler de næste 50 minutter om Trump, et emne, som både præsidenten og 10.000 fans tydeligvis elsker.

Efter festen i Cleveland steg Trump og Ivanka igen om bord på Air Force One. Så gik turen videre til Indiana og Missouri, og ifølge The New York Times kom præsidenten først hjem til Washington ved tre-tiden natten til tirsdag.