»Jeg stemte på Trump i 2018. Og det gør jeg ikke igen. I dag ville jeg vælge Bernie Sanders. Vi har brug for offentlig sygesikring og en klar og ærlig debat. Vi bliver allesammen klogere.«

Det er ikke den slags udtalelser, man forventer til en valgaftenfest hos det republikanske parti i svingstaten Michigan. Og Gayle Buchan, en bedstemor på 71 er kun én ud af mange I LOKALET, der tydeligvis ikke er den store Trump-fan, republikaner eller ej.

»Hvis du kun går til Trump-rally'er eller ser TV, så tror du, at alle republikanere er skruptossede. Men det er vi altså ikke. Og i dag ville jeg som sagt ikke have drømt om at stemme på ham (Trump, red.),« siger Gayle Buchan.

Ligesom mange af sine partifæller her til valgfest i Michigan er Gayle mildest talt ikke begejstret for dét, der er sket med det republikanske parti, siden Trump vandt valget i 2016.

»Jeg skammer mig. I mine 71 år har jeg aldrig set noget så ydmygende og skamfuldt. Vores politiske system er låst fast. Alle gemmer sig ude på deres egen fløj. Ingen samarbejder. Og derfor sker der intet,« siger Gayle, der har sine egne smertefulde grunde til at søge væk fra Donald Trump.

Sammen med sin justitsminister Jeff Sessions har Trump således anlagt en hård og afvisende attitude imod legalisering af marihuana. Og det er noget, Gayle slet ikke kan forstå.

»Min søn døde som 38-årig. Det var den medicin, han tog for sin kar- og muskel-lidelse, der bidrog til det hjerteanfald, der slog ham ihjel. Han havde meget mere held med marihuana-behandling - både for sine smerter men også sine muskler. Men når min søn havde cannabis på sig, blev han ofte anholdt. I dag lider hans søn, mit barnebarn af depression. Og hvis bare cannabis var legalt, ville hans psykiske smerte blive lempet på en mere naturlig måde. I dag fylder lægerne ham med stærk medicin. Og jeg frygter ærligt talt også for hans liv. Jeg mistede min søn som 38-årig. Men første mand døde som 39-årig. Og derfor leder jeg nu efter en politisk ledelse, der har et mere åbent livssyn. Og dét har Donald Trump i hvert fald ikke,« siger Gayle Buchan.

Lige nu ser det ud som om, at det Demokratiske Parti vil vinde flertallet i Repræsentanternes Hus, mens Senatet fortsat vil 'tilhøre' Republikanerne. Og dét passer Gayle Buchan fint.

»Hvis republikanerne får lidt mere modstand, vil de måske blive tvunget til at udrette noget. Og det ville være en god ting. En landsdækkende legaliseing af cannabis ville være en god start,« siger Gayle med et lidt træt og bekymret smil.