Som B.T.'s udsendte til valgaften-fest hos det republikanske parti i svingstaten Michigan, havde jeg ikke forventet dén reaktion.

Men da den første spådom tikkede ind på storskærmen og den forhenværende punkguitarist, pot-ryger og ærke-demokrat Beto O'Rourke blev spået som vinder af senatsvalget i Texas, rejste den højeste og mest autentiske cowboy sig fra stolen, strakte armen i vejret og råbte noget i retning af: UUUUHHHUUUU....yeah, yeah!!

Alt sammen under USAs midtvejsvalg, hvor amerikanerne stemmer om sammensætningen af politikere i Senatet og Repræsentanternes Hus. Noget, der har betydning for Donald Trumps mulighed for at få gennemført sin politik.

»Jeg er måske mest libertarian med republikanske synspunkter, når det drejer sig om finanspolitik. Men jeg er ikke dum. Og ligesom alle andre med omløb i hovedet, mener jeg, at cannabis - eller pot, som mange kalder det - bør legaliseres. Og det kan ikke gå hurtigt nok.«

Cowboy'ens navn er Howard 'Cowboy' Wooldridge. Han er en pensioneret politibetjent fra Michigan.

Wooldridge boede i en lang periode i Texas, hvor han var god ven med førnævnte Beto O'Rourke. Han kalder O'Rourkes konservative modstander, Ted Cruz for et 'muffinhead' - noget i retning af paphovede. Og i dag kæmper Howard Wooldridge nærmest i døgndrift for legalisering af marihuana, ikke alene i Michigan, hvor det er på stemmesedler til valget. Men også på landsplan. Og han ved, at en Beto O'Rourke-sejr i Texas vil være et stort skridt på vejen til fuld, landsdækkende pot-legalisering.

»Se dig omkring. De fleste her er selvfølgelig republikanere. Det er jo en republikansk fest. Men inderst inde er der jo ikke ret mange, der bryder sig om Trump - mig inklusiv. Vi ved alle, hvad han i virkeligheden er. Men modsat mig er mange af de andre måske lidt mere forsigtige med at udtrykke deres ærlige mening. Men når man som jeg har boet i Texas, har været politimand i Michigan og i dag arbejder som en del 'The Swamp' i Washington D.C., så er man sgu ikke bange for noget.«