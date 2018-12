»Undskyld. Vi fordømmer den barbariske gerning og udtrykker vores medfølelse.«

Ordene på de flere meter lange bannere står på både arabisk og engelsk og pryder den centrale plads i bjergbyen Imlil i Marokko.

Her mindes borgerne lørdag danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninden Maren Uelande, der sidste weekend mistede livet på bastialsk vis, mens de var på vandretur i Atlas Bjergene.

Kvinderne blev fundet ved deres telt på Toubkal-bjerget, og der var tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

Myndighederne efterforsker sagen som terror.

Chok, sorg og afmagt har ramt borgerne i området, som normalt betegnes som sikkert at færdes i for turister.

Derfor stimlede flere hundrede børn og voksne lørdag formiddag sammen på den centrale plads i byen for at vise deres sympati og medfølelse med familierne til de dræbte kvinder.

Her blafrede hundredevis af stearinlys, som er smukt pyntet med marokkanske flag, store blomsteropsatser og hundredevis af stearinlys.

Flere steder i de små teltboder er der billeder af de to skandinaviske turister, som er prydet med danske og norske flag.

Lokale begyndte at strømme til stedet allerede en time før, ceremonien gik i gang.

»Vi er så kede af, hvad der er sket. For os er det helt umuligt at forstå. Det er første gang, at der overhovedet sker sådan noget her i vores område, og forhåbentlig vil det aldrig ske igen.«

Det siger en dybt berørt Jamal Imerhane til B.T.s udsendte reporter umiddelbart før, ceremonien går i gang.

Han forklarer, at borgerne i området normalt på denne tid holder festen 'Bjergets Dag,' men den er aflyst i år.

»Vi holder Bjergets Dag en gang om året. Det vil vi ikke gøre i år. I stedet vil vi holde denne mindehøjtidelighed til ære for pigerne.«

Den 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen rejste 9. december til det nordafrikanske land sammen med sin veninde Maren Ueland fra Norge.

Planen var, at de tog ville rejse rundt i landet hen over julen, men rejseplanerne fik en tragisk ende, da ukendte gerningsmænd overfaldt kvinderne i deres telt.

Lørdag bliver de to kvinder mindet flere steder i Marokko.

Tusindvis ventes at gå på gaden og samles foran den danske og norske ambassade i hovedstaden Rabat for at vise deres sympati for kvinderne og deres familier.

Dobbeltdrabet på de to kvinder bliver efterforsket som en terrorhandling af myndighederne. Den marokkanske anklagemyndighed har tidligere meddelt, at de anholdte har forbindelse til en unavngiven terrororganisation.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræftede onsdag aften, at der på internettet har floreret en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

Alt tyder på, at videoen er ægte, oplyser det norske kriminalpoliti, Kripos, i en pressemeddelelse fredag.

Anklagemyndigheden i Marokko bekræfter ægtheden af en anden video, hvor tre af de fire mistænkte i sagen angiveligt sværger troskab til IS og gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi.