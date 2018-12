Efter det bestialske dobbeltdrab på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, som mandag mistede livet på frygteligste vis under deres fælles trekkingtur på Nordafrikas højeste bjerg Toubkal i Marokko, sørger de lokale fortsat.

Det blev markeret lørdag, da landsbyen Imlil var samlingspunkt for 400-500 deltagere i alle aldre med en højtidelighed, hvor de to kvinder blev mindet.

Mens de lokale forsøger at komme videre efter det chok, terrorhandlingen har medført for hele regionen, ser myndighederne samtidig med stor bekymring på fremtiden for økonomien, fordi stort set alle indtægter i netop dette afsides område af Atlas-bjergene kommer fra turisme.

Af samme grund understreger Abdelkrim Duachikn, direktør og talsmand for regionens turistråd, at der nu vil blive lavet en ny sikkerhedsstrategi, så alle turister skal kunne føle sig sikre.

Mindehøjtidelighed i Marokko til ære for danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland. Foto: Alex Luka. Vis mere Mindehøjtidelighed i Marokko til ære for danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland. Foto: Alex Luka.

»Sammen med de lokale myndigheder er vi allerede i gang med at undersøge, hvordan vi kan gøre det. Alle skal kunne føle sig sikre her - som de altid har kunnet. Jeg kender folk, der har arbejdet som guider i mere end 50 år, og som aldrig har oplevet noget negativt. Og derfor har der heller aldrig været tænkt på, at sådan noget som dette frygtelige kunne ske netop her. Alle er meget triste og vrede. Jeg vil sige til turister fra hele verden, at de fortsat er velkomne her. Vi vil garantere for deres sikkerhed,« siger han til B.T.

Kvinderne blev mandag fundet ved deres telt på Toubkal-bjerget, og de havde begge tegn på vold fra et skarpt instrument på halsen. Angiveligt myrdet af fire personer med forbindelse til Islamisk Stat.

Direktøren håber ikke, at hændelsen gør, at folk bliver væk:

»Det er meget vigtigt for mig at understrege, at for os er traditioner og følelser vigtigere end penge. Den her region beboes af berbere, som især er kendt for stor gæstfrihed. Sådan vil det blive ved med at være,« siger Abdelkrim Duachikn.

Billede af de to myrdede kvinder. Foto: Alex Luka Foto: Alex Luka Ladime Vis mere Billede af de to myrdede kvinder. Foto: Alex Luka Foto: Alex Luka Ladime

Han kondolerer til de to kvinders familier:

»De skal vide, at vi alle sammen er meget, meget kede af, hvad der er sket,« siger Abdelkrim Duachikn.

Økonomien i hele Marokko, hvis befolkningstal er på 33 mio., er baseret på landbrug og turisme.

Omtrent halvdelen af alle indtægter kommer fra landbrug, mens 40 procent kommer fra turisme.

Mindehøjtidelighed i Marokko. Foto: Alex Luka. Vis mere Mindehøjtidelighed i Marokko. Foto: Alex Luka.

Her blev Louisa og Maren dræbt: Grafik: VG.no: