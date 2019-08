'Hvis han havde taget tre skridt mere, så var hans massemord snarere blevet til 'folkemord'.

Sådan siger bar-ejer Emily Mendelhall, der ligesom de fleste andre i Dayton, Ohio, har set den kuldegysende overvågningsvideo.

På videoen kan man se den 24-årige Connor Betts iklædt fuldt militærstil og skudsikker kropsbeskyttelse og bærende et semiautomatisk gevær, der takket være diverse modifikationer fungerede som et fuldautomatisk maskingevær.

Sekunder tidligere havde hundredvis af paniske borgere søgt tilflugt i den i forvejen fyldte bar Ned Pepper's. Indenfor ville det have været som at skyde sild i en tønde. Men takket være et næsten overnaturligt præcist skud fra en endnu anonym politibetjent blev Connor Betts fældet, et splitsekund før han kunne forsvinde i mylderet, og før tragedien blev endnu mere ufattelig. Hele skudepisoden varede ifølge politiet 24 sekunder.

Elily Mendenhall og Amelie O'Dowd er stadig chokerede over masseskyderiet bare meter fra deres arbejdsplads. Foto: Henning Høeg Vis mere Elily Mendenhall og Amelie O'Dowd er stadig chokerede over masseskyderiet bare meter fra deres arbejdsplads. Foto: Henning Høeg

Paniske sms-beskeder, mens masseskyderiet i Dayton var i fuld gang. Foto: Henning Høeg Vis mere Paniske sms-beskeder, mens masseskyderiet i Dayton var i fuld gang. Foto: Henning Høeg

Og ved mindehøjtideligheden natten til i går sagde Ohios guvernør Mike DeWine:

»Det er umuligt fastslå, hvor mange mennesker han kunne have dræbt. Men det er helt sikkert, at politiets eksemplariske indsats i nat vil gå over i historiebøgerne.«

»Før i tiden har mange af især de unge, der går i byen her i Oregon District (Daytons fest-kvarter, red.), brokket sig over, at der er politi alle vegne. Men fra i dag tror jeg, at den slags brokkeri er slut. Politiet har været fantastiske,« siger Emily Mendenhall, der er medejer af nabobaren Lily's Bistro.

Natten til søndag udvekslede den 36-årige barejer paniske sms-beskeder med sine ansatte. En 22-årig kvindelig bartender blev ramt i benet. Men ellers slap alle med skrækken.

Connor Betts (24), den formodede massemorder, der natten til søndag dræbte ni – heriblandt sin egen søster. Familien stammer fra Bellbrook, en velhavende forstad til Dayton. Foto: HANDOUT - Reuters Vis mere Connor Betts (24), den formodede massemorder, der natten til søndag dræbte ni – heriblandt sin egen søster. Familien stammer fra Bellbrook, en velhavende forstad til Dayton. Foto: HANDOUT - Reuters

Det var dette våben, Connoer Betts brugte under masseskyderiet i Dayton, Ohio. Det semiautomtiske våben var modificeret med en såkaldt bump-stock, der får det semiautomatiske våben til at fungere som et fuldautomatisk maskingevær. Foto: HANDOUT - Reuters Vis mere Det var dette våben, Connoer Betts brugte under masseskyderiet i Dayton, Ohio. Det semiautomtiske våben var modificeret med en såkaldt bump-stock, der får det semiautomatiske våben til at fungere som et fuldautomatisk maskingevær. Foto: HANDOUT - Reuters

»Det har været et forfærdeligt år i Dayton, den værste vinter, Ku Klux Klan-demonstration, flere tornadoer og nu det her. Men vi elsker stadig vores by og vores medborgere,« siger Amalie O'Dowd, der ejer en populær hattebutik skråt over for Ned Pepper's.

Blot 13 timer før tragedien i Dayton, Ohio, blev 20 dræbt ved et masseskyderi i El Paso, Texas. Og derved er USA på vej mod endnu en tragisk rekord for 2019.

251 masseskyderier på bare 216 dage – mere end én skudmassakre om dagen. Et 'masseskyderi' er (ifølge researchgruppen 'Gun Violence Archive') defineret som 'et skyderi med fire eller flere ofre, sårede eller dræbte'. Siden nytår er 520 blevet dræbt og over 2.000 blevet såret ved masseskyderier (ifølge USA Today).

Sammen med sine forældre og storesøster boede den 24-årige gerningsmand Connor Betts i den velhavende forstad Bellbrook. Søster, bror og en fælles bekendt ankom ifølge politiet til Daytons natteliv-distrikt ved 23-tiden lørdag aften. Omkring midnat forsvandt Connor Bretts angiveligt. Og ingen ved endnu, om det var et tilfælde, at både søster og den fælles ven var blandt Connor Bretts dødsofre.

Katie uddeler gratis kram til andre sorgramte Dayton-borgere. Foto: Henning Høeg Vis mere Katie uddeler gratis kram til andre sorgramte Dayton-borgere. Foto: Henning Høeg

Her på dørtrinnet til Daytons mest populære bar, Ned Pepper's, blev den 24-årige massemorder Connor Betts fældet af politiets kugler. De mørke plamager er blod. Politiets eksperter vaskede hele gaden med en speciel klorin-opløsning. Foto: Henning Høeg Vis mere Her på dørtrinnet til Daytons mest populære bar, Ned Pepper's, blev den 24-årige massemorder Connor Betts fældet af politiets kugler. De mørke plamager er blod. Politiets eksperter vaskede hele gaden med en speciel klorin-opløsning. Foto: Henning Høeg

»Jeg troede aldrig, at den slags ville ske her. Det tror man vel aldrig. Og jeg kan slet ikke finde de rigtige ord. Det er derfor, jeg giver gratis kram i stedet. Jeg krammede lige en kvindelig politibetjent,« siger Katie (hun vil ikke oplyse sit efternavn i avisen), der var blandt de godt 2.000, der natten til mandag deltog i byens mindehøjtidelighed i Dayton.