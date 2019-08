Emily Mendenhall vidste godt, at det ville komme til at koste hende kunder i baren. Men efter masseskyderiet, der natten til søndag kostede ni menneskeliv i hendes hjemby Dayton, Ohio, tøvede hun ikke.

»Vi har en præsident, der opfordrer til vold. Han hvisker til sine fans. Og de hører hans farlige opfordring. Trump har en stor del af ansvaret,« siger 36-årige Emily Mendenhall.

SMS-beskeden om Trump og skudmassakren røg ud allerede før daggry søndag morgen, bare timer efter massemordet i den midtvestlige by.

Og reaktionerne fra de republikanske kunder var hurtige.

Emily Mendenhall og Amelie O'Dowd er ikke bange for at sige deres mening.

»Jeg vil aldrig nogensinde igen sætte mine ben i din møg-bar. Hvad er årsagen til dine hadfyldte SMS-beskeder. Skam dig.«

Sådan lød nogle af de første beskeder, der tikkede ind på Emilys sociale medier.

Men selvom Emily Mendenhalls politiske ærlighed godt kan komme til at koste hende dyrt, så fortryder hun ikke.

»Det kan simpelthen uacceptabelt, at mine medarbejdere ikke kan gå på arbejde, uden at frygte for deres liv. Normalt blander jeg ikke business og politik. Men denne gang gør jeg en undtagelse,« siger Emily Mendenhall.

Mindehøjtidelighed for de ni dræbte i Dayton, Ohio.

I den netop overståede weekend blev USA ramt af hele to dødbringende skudmassakre med i alt 29 dødsofre, én i El Paso, Texas og én i Dayton Ohio.

Motivet for massakren i El Paso tyder på en had-forbrydelse - massemorderen har erklæret krig imod immigranter. Modsat er der endnu ikke noget klart motiv for massakren i Dayton. Men alligevel mener Elily Mendenhall ikke, at der kan være tvivl om, hvor skylden skal lægges.

»Trump har opfordret til had og vold imod alt og alle. Han har fået racismen i USA til at blusse op,« siger Mendenhall, der er medejer af 'Lily's Bistro', der ligger blodt få meter fra pub'en 'Ned Pepper's', hvor massakren startede natten til søndag.