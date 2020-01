Ingen udenlandsk magt skal få lov at afgøre Iraks skæbne, siger den moderate storayatollah Ali al-Sistani.

Ayatollah Ali al-Sistani, der regnes som Iraks mest magtfulde stemme, siger, at det er en krænkelse af Iraks suverænitet, når USA og Iran bruger Irak som kampplads.

Han opfordrer i en erklæring, der læses højt under fredagsbønnen i den hellige by Kerbala, at alle parter bør søge en fredelig løsning på krisen i regionen.

USA dræbte fredag i sidste uge ved et droneangreb den iranske topgeneral Qassem Soleimani og flere irakiske militsfolk. Det skete foran lufthavnen i Bagdad.

Onsdag svarede Iran igen ved at sende raketter mod to baser i Irak med amerikanske soldater. På den ene af baserne, Ain al-Asad, var der også stationeret 133 danske soldater. Ingen blev dræbt ved angrebene.

Sistani, der er den øverste shiamuslimske leder i Irak, siger i sin erklæring, at ingen udenlandsk magt skal få lov til at afgøre Iraks skæbne.

Sistani har et ry for at være en moderat religiøs leder, og hans ord har stor vægt i Irak. Flertallet af irakere er shiamuslimer.

