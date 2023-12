Spanske Manuel Lavao har allerede fjernet 2.500 af sine avocadotræer.

Han har tænkt sig at skille sig af med yderligere 1.500 af dem.

For klimaet i den sydlige del af Spanien spiller ikke længere sammen med dyrkningen af den ovale og populære frugt, siger han til nyhedsbureauet Bloomberg.

»Vi har aldrig før set tørkeperioder som det her. Det er godt for turismen, men det er forfærdeligt for os,« konstaterer Manuel Lavao.

Avocadoer kræver vand. Masser af det.

Og naturlige forekomster fra oven er blevet en decideret mangelvare i La Axarquía ved Malaga, hvor Manuel Lavao har haft sin farm siden 1978.

Han erindrer heller ikke, at der har været frost i de seneste 15 år.

Ifølge UPA, der er fagforening for småbønder i Malagaregionen, vil avocadohøsten således blive 60 procent lavere i år end sidste år.

Så Manuel Lavao er ikke den eneste, der er ramt af problemerne.

En række avocadobønder har således forladt regionen for at forsøge sig længere mod nord i håbet om, at der falder mere regn.

Manuel Lavao satser anderledes.

Han har i stedet tænkt sig at plante mangotræer, der kræver mindre vand.

Men faktisk er også mangoproduktionen hårdt ramt af den manglende nedbør i den sydlige del af Spanien, hvor høsten ligeledes ser ud til at blive tilsvarende mindre i år.

Spanien regnes som verdens tredjestørste producent af avocado.