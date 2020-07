117 personer mistede livet, da et Air India-fly tilbage i 1966 fløj en i en bjergklippe i de franske Alper.

Nu - 54 år senere - er der blevet fundet adskillige aviser, som menes at have været med om bord på flyet. Aviser, som er i så god stand, at de stadig kan læses.

Det skriver CNN, som desuden kan berette, at aviserne er blevet fundet på en smeltende gletsjer på bjerget Mont Blanc.

'Indiens første kvindelige premierminister', står der blandt andet på en af aviserne, som altså blev udgivet i Indien - 7.000 kilometer væk fra findestedet - hvor Indra Gandhi netop var blevet udnænt til premierminister.

En af aviserne, der er fundet. Vis mere En af aviserne, der er fundet.

Det er den lokale caféejer Timothee Mottin, som har fundet aviserne.

Ifølge ham er det ikke unormalt at finde levn fra fortiden på den smeltende gletsjer, men det er yderst sjældent, at genstandene kan identificeres og dateres så nemt som i dette tilfælde.

Omkring ti aviser er blevet fundet i alt.

Det drejer sig om National Herald-aviser og Economic Times-aviser, der er dateret til 20. og 21. januar 1966.

En af aviserne, der er fundet. Vis mere En af aviserne, der er fundet.

Air India-flyet styrtede ned 24. januar samme år, og det er derfor, det med stor sandsynlighed kan antages, at aviserne stammer fra flyet.

Aviserne vurderes ikke til at have en særlig stor værdi, men caféejeren udtaler til det amerikanske medie, at han er 'stolt' af sit fund.

Han siger endvidere, at aviserne skal udstilles på hans café, Cabane du Cerro i Chamonix, når de er blevet tørre.

Han afviser dog ikke, at de potentielt kan ende på et museum i fremtiden.