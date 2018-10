Det blev skæbnesvangert for Angela Merkel, da hun valgte at åbne grænserne for migranter, mener avisledere.

København. Lederskribenter på flere af landets største aviser analyserer tirsdag den tyske kansler Angela Merkels opsigtsvækkende melding om, at hun ikke genopstiller som CDU-leder og kansler.

Meldingen kom mandag efter en række skuffende delstatsvalg - senest i Hessen, hvor hendes parti søndag led et stort nederlag.

Det er dog mere end tre år siden, at Angela Merkels største beslutning som kansler formentlig også blev begyndelsen på slutningen for hendes politiske virke.

Det skriver Jyllands-Posten i sin leder under overskriften "det lange farvel".

- Den blev truffet i 2015, hvor hun bestemte, at grænserne ikke skulle lukkes for henved en million asylansøgere, der var strandet i eller omkring Ungarn, lyder det i lederen.

Mens mange tyskere støttede op om kanslerens humanitære gestus, vendte en voksende del af befolkningen sig imod afgørelsen. Det gav luft til det indvandringskritiske AfD og gjorde stor skade på blandt andet CDU, tilføjer Jyllands-Postens lederskribent.

Berlingskes leder i tirsdagsavisen omhandler også Merkels kommende afsked. Og ligesom Jyllands-Posten hæfter Berlingske sig ved flygtningekrisen, der blev dyr for kansleren.

- I dag står det klart, at flygtningekrisen er blevet Merkels akilleshæl, lyder det blandt andet i lederen.

- For hendes aktuelle svækkelse kan føres tilbage til den kritiske beslutning om at åbne grænserne for flygtninge og migranter i efteråret 2015, tilføjes det.

Politiken mener, at Merkel trækker sig på det rigtige tidspunkt. Hun er ifølge avisen kørt fast på et sårbart tidspunkt for Europa.

- Derfor har Europa brug for, at Tyskland finder en ny leder, der kan genoplive den europæiske dynamik, sætte sig ud over alskens mit-land-først-dagsordener og tænke lige dele europæisk og tysk, lyder det i lederen.

/ritzau/