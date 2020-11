Avis: - Journalister misbrugte deres stilling, da de afbrød transmission og hindrede folk i at tage stilling.

Den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung skriver i en lederkommentar lørdag, at amerikanske tv-stationer handlede uklogt, umodent og overdrevent, da de afbrød en transmission af præsident Donald Trumps tale.

- Journalister tog parti og misbrugte deres stilling, da ABC, CBS, CNBC og MSNBC afbrød præsidenten og forhindrede seerne i at selv at danne sig et indtryk.

De valgte at afbryde deres direkte transmission af præsident Donald Trumps tale, da han begyndte at tale om svindel ved valget. Det skyldtes, at Donald Trump indledte med at tale om svindel ved præsidentvalget, hvilket er en udokumenteret påstand.

- Hvis vi tæller de lovlige stemmer, vinder jeg let. Hvis vi tæller de ugyldige stemmer med, så prøver de (demokraterne, red.) at stjæle valget fra os, lød det i indledningen af præsidentens tale i Det Hvide Hus. Den blev derefter ikke sendt af flere tv-stationer.

- Tv-selskaberne greb ind over for præsidentens ytringsfrihed. Intet ville have talt mod at kritisere talen meget stærkt - men folk skulle selvfølgelig så have hørt den først, pointerer avisens leder.

- Det er det modsatte af nøgternt overblik at forhindre det frie ord ved at slukke for tekniske apparater, hedder det med en tilføjelse om, at man må føre en dialog og komme med modargumenter - "i modsat fald ender det med rethaveri og monolog".

I London skriver The Times lørdag i en kommentar til Trumps "øjensynlige" valgnederlag, at præsidenten naturligvis har ret til at anfægte et resultatet, hvis han kan bevise uregelmæssigheder".

- Men disse må han først kunne henvise til eller bevise - ellers er det jo ganske enkelt usandt, hvad han siger. Meget lød som en farligt appel til hans tilhængere om at gå på gaden skriver The Times med henvisning til at en del af Trumps vælgere allerede har svinget med våben.

I Madrid skriver den spansk avis "La Vanguardia" i en kommentar:

- Vi kommer sikkert til at se alvorlige uroligheder, og tv-stationernes reaktion på løgne og falske påstande fra præsidenten, var kun en forsmag.

/ritzau/dpa