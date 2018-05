Det er lige op over, at USA's præsident gør alvor af truslen om at ramme EU's eksport af stål og aluminium.

Washington. USA vil i løbet af få dage offentliggøre, at stål og aluminium importeret fra EU bliver pålagt nye toldsatser.

Det siger kilder med kendskab til overvejelserne i Det Hvide Hus til avisen The Wall Street Journal.

Det skriver Reuters.

USA har sat fredag den 1. juni som frist for en endelig beslutning om, hvorvidt told på stål og aluminium også skal gælde for EU.

Præsident Donald Trump annoncerede den 23. marts en told på importeret stål på 25 procent og ti procent på importeret aluminium.

Men EU blev sammen med en håndfuld lande, deriblandt Canada og Mexico, midlertidigt undtaget.

De øgede amerikanske toldsatser sigter især på at ramme kinesisk prisdumping på det amerikanske marked.

Men europæiske politikere og eksperter har også advaret om en mulig handelskrig mellem EU og USA.

På et topmøde i Sofia i forrige uge blev EU-landene enige om at tilbyde USA forhandlinger om bedre gensidig adgang til hinandens markeder. Det tilbud gælder dog kun, hvis USA fritager EU permanent for den nye told.

Tidligere onsdag advarede Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om risikoen for handelskrige.

- Trusler om handelskrig løser ingen af de alvorlige ubalancer i verdenshandlen. Intet, sagde Macron i en tale på et OECD-møde i Paris.

