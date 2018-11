Præsidenten ville i foråret iværksætte en efterforskning af sin tidligere rival og James Comey ifølge avis.

USA's præsident, Donald Trump, forsøgte i foråret at få sit justitsministerium til at retsforfølge Hillary Clinton, der var hans demokratiske rival ved præsidentvalget i 2016.

Det skriver avisen The New York Times.

Ud over Hillary Clinton ville han samtidig retsforfølge den tidligere FBI-chef James Comey. Det fortæller to kilder med kendskab til sagen ifølge avisen.

Præsidentens daværende rådgiver Donald McGahn fik dog tilsyneladende Donald Trump til at ændre holdning. Det skete med advarsler om, at Trump kunne blive beskyldt for magtmisbrug.

McGahn advarede desuden præsidenten om, at han kunne risikere en rigsretssag, hvis han iværksatte en kriminel efterforskning.

Det er ifølge The New York Times stadig uklart, hvilke kriminelle forhold præsidenten ønskede undersøgt.

Donald Trump har flere gange anklaget Hillary Clinton og hendes mand, tidligere præsident Bill Clinton, for korruption.

Det skulle angiveligt være sket i forbindelse med deres fælles fond.

Donald Trump har også beskyldt Hillary Clinton for ulovlig brug af en privat e-mailkonto, da hun var udenrigsminister.

Donald Trump har beskyldt James Comey for at have ageret ulovligt, da den tidligere FBI-chef delte informationer om deres fælles møde med The New York Times.

