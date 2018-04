Trump-regering får ordre til at lave plan mod udenlandske biler. Protektionisme, skriver Wall Street Journal.

Washington. USA's regering ønsker at stille skrappere miljøkrav til biler, der importeres fra udlandet.

Det skal ske for at beskytte de amerikanske bilfabrikker, siger unavngivne kilder i regeringen til avisen Wall Street Journal.

Avisen konstaterer, at det er en form for protektionisme, som USA længe har fordømt over for andre lande.

Med bureaukratiske indgreb vil regeringen tvinge importerede biler til at leve op til skrappere miljøstandarder.

Det sker samtidig med, at præsident Donald Trump har taget skridt til at svække de krav til miljø og brændstof, som tidligere præsident Barack Obama fik vedtaget om biler produceret i USA.

Der er altså ikke tale om at pålægge de importerede biler told, men om at fordyre dem, så de bliver mindre attraktive for amerikanske forbrugere, skriver Wall Street Journal.

Trump har bedt miljøkontoret EPA, handels- og transportministerierne og andre regeringsorganer om at udarbejde planer, der kan anvendes over for importerede biler.

Men den største forhindring er, at det i dag er svært at skelne mellem, hvad der er indenlandske eller udenlandske producerede komponenter i en bil.

Over seks millioner biler i USA samles i Nafta-landene Mexico og Canada. Fire millioner biler importeres uden for Nordamerika.

1,7 millioner biler kommer fra Japan, 820.000 fra Sydkorea og cirka en halv million fra Tyskland.

Der sælges cirka 17,1 millioner biler i USA om året.

/ritzau/