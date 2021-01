Ifølge The Wall Street Journal har Donald Trump drøftet planer om et nyt parti med rådgivere og flere venner.

Den afgående præsident, Donald Trump, har drøftet muligheden for at starte et nyt parti med flere af sine allierede de seneste dage.

Det fortæller kilder med kendskab til planerne ifølge avisen The Wall Street Journal.

Avisen understreger, at det er usikkert, om Trump virkelig mener planerne seriøst.

At starte et nyt, rivaliserende parti i USA vil kræve en stor indsats, og det vil med al sandsynlighed møde stor modstand fra hans nuværende parti, Det Republikanske Parti.

Et tredje parti ud over Demokraterne og Republikanerne har historisk set haft det svært i USA.

Ifølge flere kilder tæt på Trump har den afgående præsident allerede fundet et partinavn. Han vil angiveligt kalde partiet for "The Patriot Party" eller på dansk "Patriotpartiet".

Planerne er ifølge The Wall Street Journal blevet drøftet mellem Trump og hans rådgivere og andre i hans vennekreds.

Drøftelserne kommer, to uger efter at Trumps tilhængere stormede kongresbygningen i USA. Det har splittet Trump og flere republikanere, der mener, at præsidenten opildnede til urolighederne, som kostede fem mennesker livet.

Tirsdag sagde den republikanske senatsleder, Mitch McConnell, at Trump var skyld i det fatale stormløb.

Donald Trump forlader præsidentposten, når demokraten Joe Biden onsdag bliver taget i ed.

Tirsdag holdt Trump en afskedstale for nationen. Her sagde han blandt andet, at han "beder for den kommende administrations succes".

Trump kommer ikke til at mødes med Biden, inden Biden indsættes onsdag klokken 18.00 dansk tid.

Trump vil i stedet flyve med "Air Force One" til Florida, hvor han ventes at slå sig ned.

/ritzau/