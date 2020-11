Angreb mod atomanlæg i Iran var på dagsordenen i Det Ovale Værelse. Men Trump besluttede at holde igen.

USA's præsident, Donald Trump, bad ved et møde med toprådgivere om at få fremlagt muligheder for et angreb på et atomanlæg i Iran.

Det skriver avisen The New York Times på baggrund af beretninger fra fire nuværende og tidligere embedsmænd. En kilde bekræfter forløbet til nyhedsbureauet Reuters.

Mødet skal have fundet sted torsdag sidste uge i Det Ovale Værelse.

Til stede var blandt andre vicepræsident Mike Pence, udenrigsminister Mike Pompeo og den amerikanske forsvarschef, Mark Milley.

Ved mødet spurgte Trump sine øverste sikkerhedsrådgivere, hvilke muligheder der var for at udføre et angreb, og hvad man kunne gøre.

Ifølge den amerikanske avis beskrev Pompeo og forsvarschef Milley herefter de potentielle risici ved en militær optrapning.

Embedsmænd forlod herefter mødet med det indtryk, at et missilangreb i Iran ikke længere var på bordet.

En kilde beskriver forløbet til nyhedsbureauet Reuters.

- Han (Trump, red.) bad om muligheder. De gav ham de forskellige scenarier, og i sidste ende besluttede han sig for ikke at gå videre, siger en embedsmand, der ønsker at være anonym.

Ifølge New York Times ville enten et muligt cyber- eller missilangreb være fokuseret på det store Natanz-anlæg 300 kilometer syd for hovedstaden Teheran.

Her melder det Internationale Atomenergiagentur, at Iran nu har 12 gange mere uran på lager, end det var tilladt under den internationale aftale, som Trump trak USA ud af i 2018.

Det Hvis Hus har afvist at kommentere sagen over for Reuters og The New York Times.

/ritzau