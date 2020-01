Donald Trump fortalte John Bolton, at Biden-undersøgelse var betingelse for at frigive støtte til Ukraine.

USA's præsident, Donald Trump, fortalte i august sin daværende nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, at han ville fortsætte med at indefryse militærhjælp til Ukraine.

Hjælpen ville først blive frigivet, når myndighederne i Ukraine accepterede at bidrage til en efterforskning af den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden.

Det skriver New York Times søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Oplysningen fremgår ifølge avisen af et dokument, der er udfærdiget af John Bolton.

Dokumentet er aldrig offentliggjort, og avisen bringer ingen direkte citater, men adskillige personer har over for avisen beskrevet indholdet.

Det Hvide Hus har ikke kommenteret avisens oplysninger.

Indefrysningen af 391 millioner dollar i amerikansk militærbistand til Ukraine er omdrejningspunktet i den rigsretssag mod Donald Trump, som blev indledt i Senatet i sidste uge.

Trump er anklaget for embedsmisbrug. Ifølge Demokraterne i Kongressen forsøgte han i en telefonsamtale i juli 2019 at presse Ukraines præsident til at foranstalte en efterforskning af Joe Biden og dennes søn Hunter, som på et tidspunkt var tilknyttet et energiselskab i Ukraine.

Trump beskyldes i den anledning for midlertidigt at have tilbageholdt den militære støtte til Ukraine. Han er også anklaget for forsøg på obstruktion af Kongressens undersøgelse af sagen.

Donalt Trump har afvist beskyldningerne.

Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Shumer, skriver som reaktion på artiklen i New York Times på Twitter:

- John Bolton har beviserne.

Han opfordrer endnu engang republikanerne til at bakke op om, at Trumps toprådgivere indkaldes som vidner i den igangværende rigsretssag.

Joe Biden er blandt favoritterne til at blive nomineret som Demokraternes kandidat til præsidentvalget i USA i november.

Demokraterne havde i rigsretssagen mod Trump håbet på at kunne indkalde John Bolton som vidne. Men forslaget blev stemt ned i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

/ritzau/